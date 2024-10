Sichtbarkeit und Präsenz sind die zentralen Themen eines Workshops für Frauen, den die Kreisvolkshochschule für Donnerstag, 17. Oktober, 19 bis 20.30 Uhr, in ihren Räumen in der Weinstraße Süd 2 in Bad Dürkheim anbietet. Es geht um Körpersprache und Stimme sowie um ein selbstbewusstes und durchsetzungsstarkes Auftreten. Den Workshop leitet die diplomierte Schauspielerin und Sprecherin Janna Ambrosy. Die Teilnahme kostet 26 Euro, Anmeldung unter Telefon 06322 961-2401 oder online unter www.kvhs-duew.de.