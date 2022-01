Trotz aller Unwägbarkeiten will die Volkshochschule der Verbandsgemeinde Lambrecht auch im kommenden Semester wieder ein Treffpunkt für interessierte und aktive Bürger sein. Das Programm liegt jetzt vor. Angeboten wird beispielsweise eine Fastenwoche im Kloster Esthal und ein Seminar zum Bierbrauen. Zum Programm gehören darüber hinaus eine Vogelstimmenwanderung, eine Naturführung und Veranstaltungen zum Thema naturnaher Garten. Bewegung an der frischen Luft wird beispielsweise durch Yoga am Helmbachweiher gefördert. Im Februar ist eine Theaterfahrt ins Pfalztheater Kaiserslautern zum Besuch der Operette „Der Vogelhändler“ geplant. Der Arbeitsplan der Volkshochschule wird in den Haushalten der Verbandsgemeinde verteilt und ist auch im Internet unter www.vg-lambrecht.de einsehbar. Außerdem kann unter Tel. 06325 181145 oder mail: vhs@vg-lambrecht.de die kostenlose Zusendung des Programmhefts angefordert werden.