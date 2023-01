Ein Englischkurs für Weinliebhaber, Angebote für das Zurechtfinden im Berufsalltag und viele Gesundheitskurse bietet die Volkshochschule Dirmstein im ersten Halbjahr 2023 an. Insgesamt 28 Kurse – zehn in Dirmstein, sechs in Gerolsheim und zwölf in Großkarlbach.

Bewegungs- und Entspannungskurse sind laut Doris Porwitzki, Leiterin der VHS Dirmstein, beliebt und bilden einen Schwerpunkt im Programm. An erster Stelle steht da die Wirbelsäulengymnastik mit insgesamt sieben Angeboten, aber auch Qi Gong, Yoga, Pilates und Ganzkörpergymnastik können gebucht werden. Einige Besonderheiten sind darüber hinaus im aktuellen Programm zu finden. Bereits gestartet ist ein Englischkurs für Weinprofis oder -liebhaber unter dem Motto „Let’s talk about wine“. Er ist gedacht für alle, die bei Verkauf oder Smalltalk in Englisch über Rebsorten, Geschmacksrichtungen oder die Arbeit der Winzer sprechen wollen oder müssen. Zur Erprobung des Gelernten sind Besuche in Weingütern geplant. Der Kurs geht bis zum 3. März. Ein Einstieg ist noch möglich.

Zum Internationalen Frauentag am 8. März ist in Kooperation mit der Frauenbeauftragten der Verbandsgemeinde Leiningerland die Veranstaltung „Starke Frauen – Der Weg zu mehr Selbstsicherheit und Entscheidungskraft“ vorgesehen.

Angeboten werden daneben Kurse, die dabei helfen sollen, sich im Erwerbsleben zu behaupten. So wird in Dirmstein besprochen, wie man sich erfolgreich um eine Stelle bewirbt („Fehler im Bewerbungsverfahren vermeiden“, Samstag, 28. Januar, und ab 11. Mai). In Gerolsheim soll es darum gehen, wie der persönliche Stil beim Aufstieg helfen kann. Weitere Angebote in diesem Bereich sind „Imageberatung für den Mann, perfektes Business-Outfit und perfekte Umgangsformen“ (Samstag, 4. Februar); „Imageberatung für die Frau, souveräner Auftritt im Berufsalltag“ (Samstag, 22. April) und „Positives Selbstmanagement – eigene Ziele (wieder-)entdecken und motiviert erreichen“ (Samstag, 13. Mai).

Für jene, die sich erstmals mit Smartphones oder Tablets beschäftigen oder sich noch nicht sicher im Umgang mit diesen Geräten fühlen, wird es in Dirmstein nun ein Angebot geben – erstmals an zwei Donnerstagen ab 28. März.: „Plötzlich ist ein Smartphone oder Tablet da, und nun?“.

Mit dem Nachbarland Frankreich beschäftigen sich VHS-Angebote ab April: Zunächst wird auf der Bahn am Gerolsheimer Dorfgemeinschaftshaus gezeigt und geübt, wie man beim Boule punktet (ab 17. April). Im Juli wird im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz und in Kooperation mit dem Freundschaftskreis Lambsheim-St.-Georges-sur-Baulche über weniger bekannte Attraktionen bei unseren französischen Nachbarn informiert – bei landestypischen Häppchen und Getränken.

Informationen und Anmeldung im Internet unter www. kvhs-duew.de oder telefonisch bei der VHS der Verbandsgemeinde Leiningerland, Telefon 06359 8001-4042 (Uwe Goschi), E-Mail: vhs@vg-l.de.