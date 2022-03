Die Mitglieder des Volkschors Haßloch haben Helmut Defren als Vorsitzenden wiedergewählt. Das Vereinsprogramm beginnt im Mai mit einer Fernreise.

„Der Volkschor ist meine zweite Familie. Die feste Gemeinschaft hat sich während der Pandemie bestens bewährt, dafür bin ich dankbar“, kommentierte Defren die Wahl. Er führt den Volkschor seit fast 53 Jahren.

Im Mittelpunkt steht 2022 laut Defren das Jubiläum zum 120-jährigen Bestehen. Dank zahlreicher Spenden, der Unterstützung des Kreisverbands Bad Dürkheim und des rheinland-pfälzischen Chorverbandes habe der Verein Chorleiter Thomas Herberich während der Pandemie ein Gehalt zahlen können. „Wahrscheinlich können wir nach den Osterferien mit den Chorproben des Projektchors wieder beginnen oder spätestens im zweiten Halbjahr“, sagte Defren. Der gemischte Chor probt ab sofort wieder montags von 19.30 bis 21 Uhr in der Sängerhalle. Der Kinderchor muss neu aufgebaut werden.

Verein hat 242 Mitglieder

Der Mitgliederbestand hat sich gehalten, insgesamt gehören 242 Mitglieder, davon 42 Jugendliche, dem Volkschor an. Wie Defren und Walter Litzel berichteten, steht der Volkschor finanziell auf gesunden Füßen.

Laut Terminplan steht vom 15. bis 22. Mai eine Studien- und Ferienreise in die Emilia-Romagna/Italien an. Am 26. Juni ist der Landesdelegiertentag in Bobenheim-Roxheim. Am 2. Juli ist beim Sommerfest des MGV Böhl ein erstes Singen geplant. Am Wochenende 9./10. Juli steigt das Sommerfest „120 Jahre Volkschor Haßloch“.

Wahlen

Vorsitzender: Helmut Defren; Stellvertreter: Karlheinz Neufeld; Kassierer: Walter Litzel; Schriftführerinnen: Susanne Schultz, Marita Herfel; Notenwartinnen: Susanne Schultz, Sigrid Fuhrer; Jugendwartinnen: Conny Herfel, Gabi Langohr.