Felder für Obstanbau werden immer weniger gebraucht. Wollen Grundstücksbesitzer ihr Gelände stattdessen an Spargelbauern verpachten, könnte es Probleme mit der Naturschutzbehörde geben. So geschehen mit Grundstücken, die in Erpolzheim im Vogelschutzgebiet liegen.

Die Vorgeschichte eines Verfahrens am Verwaltungsgerichts Neustadt geht bis ins Jahr 2019 zurück. Da erfuhren Mitarbeiter der Kreisverwaltung, dass mehrere Grundstücke in der Gemarkung