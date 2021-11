Ab 1. Dezember lassen sich am Online-Adventskalender der Gemeinde Haßloch wieder 24 virtuelle Türchen öffnen. Dahinter verbergen sich unterschiedliche Fragen rund um Weihnachten, Haßloch und die Pfalz.

Wer richtig antwortet, kann an einer Verlosung teilnehmen und hat die Chance auf Gewinne in einem Gesamtwert von rund 2700 Euro. Rund 100 Preise stehen laut Tourist-Information zur Verfügung. „Mit jedem geöffneten Türchen wird es daher in der Vorweihnachtszeit täglich mindestens drei oder mehr Gewinner geben“, sagt Kathrin Schlegel von der Tourist-Info, die den Online-Adventskalender in Zusammenarbeit mit dem IT-Leiter der Gemeinde, Nico Steinmüller, in jedem Jahr realisiert.

Die Palette der zu gewinnenden Preise ist breit gefächert: Es gibt in diesem Jahr Bücher, Wein sowie Freikarten für Freizeitparks, Kino, Theater, Escape-Room und Museum zu gewinnen. Dazu kommen Einkaufsgutscheine, ein Gastflug im Segelflieger, Tanzunterricht und vieles mehr. Über 40 Sponsoren, davon sind 20 zum erstmals dabei, ermöglichen der Gemeinde die Adventskalenderaktion. Die Unterstützung der Sponsoren sei vor dem Hintergrund der weiterhin schwierigen Corona-Situation nicht selbstverständlich, lobt Bürgermeister Tobias Meyer.

Rekord im Jahr 2018

Der Online-Adventskalender ist ab Dezember über die Homepage www.hassloch.de sowie über den Facebook-Auftritt der Gemeindeverwaltung zu erreichen. Vom 1. bis 24. Dezember kann täglich ein virtuelles Türchen am Kalender geöffnet werden, hinter dem dann die Frage des Tages sowie die jeweiligen Tagesgewinne erscheinen. Jeder, der die Frage richtig beantwortet, kann an der Verlosung teilnehmen (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung sind ausgeschlossen). Die jeweiligen Tagesgewinner werden dann in der Regel am darauffolgenden Werktag ermittelt und von der Tourist-Information benachrichtigt.

Im Dezember 2015 feierte der Online-Adventskalender seine Premiere und hat sich seither zu einer beliebten Aktion entwickelt, an der sich jedes Jahr im Advent längst nicht nur Haßlocher beteiligen. Im Schnitt zählt der Kalender jedes Jahr 12.000 virtuelle Türöffnungen. Den bisherigen Höhepunkt verzeichnete die Gemeinde 2018, als die Türchen 15.200-mal geöffnet wurden.