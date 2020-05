Viele Jahre haben die örtlichen Weingüter den Verein Musik und Kultur (MUK) unterstützt, in der Coronavirus-Krise möchte dieser nun etwas davon zurückgeben. Dazu plant er eine virtuelle Weinprobe mit Musik am Freitag, 8. Mai.

Neue Chancen zu sehen und neue Wege zu gehen, sei schon immer die Stärke des MUK, erklärt Vorstand Frank Zimmerer. Daneben erinnert er an den Vereinszweck: Musik und Kultur fördern und zusammenbringen. Während der aktuellen Pandemie biete es sich an, das mit einer Unterstützungsaktion zu verbinden. Zugute kommen soll sie den Weisenheimer Weingütern Bibinger, Gehrig, Langenwalter, Schick und Schubar sowie der Edelobstbrennerei Scherner.

„Denn die haben uns als MUK-Mitglieder jahrelang mit Manpower, Maschinen und Material unterstützt“, sagt Zimmerer. So hätten sie anlässlich des zehnjährigen Bestehens beim Aufbau des Zirkuszelts tatkräftig mitgeholfen, nennt er ein Beispiel. Nun wolle der Verein ihnen in Zeiten von pandemiebedingten erheblichen Umsatzeinbrüchen etwas zurückgeben und „auf die tollen Weine und Destillate unserer Winzer und Brenner hinweisen“. Geschehen soll das mit einer Premiere: der ersten virtuellen, musikalischen Live-Weinprobe mit Verkostung zu Hause.

Sommelier Christophe Gamblin moderiert

Die wird am Freitag, 8. Mai, 19.30 Uhr auf der MUK-Facebook-Seite angeboten. Die edlen Weisenheimer Tropfen wird Sommelier Christophe Gamblin präsentieren, der seit vielen Jahren für die kulinarische Weinprobe im Pfälzer Hof und für das Sommerevent „Wine meets Grill“ im Vivo Vino verantwortlich ist. Musikalisch begleitet wird der Experte von Willi Brausch, der nicht nur als Musiker in der Region bekannt ist, sondern auch als Kultur- und Weinbotschafter der Pfalz. Verkostet werden der 2019er Goldmuskateller vom Weingut Bibinger, vom Weingut Gehrig der 2019er Petit Sauvage Sauvignon Blanc, vom Weingut Langenwalter der 2019er Chardonnay vom Kalkstein, vom Weingut Schickder 2019er Riesling, vom Weingut Schubar der 2018er Auxerrois und von der Edelobstbrennerei Scherner ein Brand aus Williams Christ.

Wer sie mitverkosten möchte, kann das Wein-Paket vorab für 40 Euro erwerben. Dazu den Betrag überweisen an Bauern- und Winzerschaft Weisenheim am Sand, VR Bank Kur- und Rheinpfalz, Iban: DE69 5479 0000 0010 5898 00, Verwendungszweck: „MUK meets Wine“ und Name. Oder per E-Mail an info@scherner-edelobstbrennerei.de bestellen, dabei im Betreff „MUK meets Wine“ und im Text Namen sowie Adresse und „Abholung“ angeben. Bei der Abholung dann den Betrag in bar mitbringen. Abgeholt werden können die Weinpakete bei der Edelobstbrennerei Scherner, Wormser Straße 28 in Weisenheim am Sand, Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 14.30 bis 18 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 06353 1817.

