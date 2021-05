Die Kinder, die bisher den Hort in der evangelischen Kindertagesstätte in Lambrecht besuchten, können alle in der betreuenden Grundschule aufgenommen werden, sagt Gunter Weber, Leiter der Abteilung Bürgerdienste der Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht. Die evangelische Kirchengemeinde hat entschieden, dass der Hort zum Ende des Kindergartenjahres geschlossen wird.

„Wir werden eine zusätzliche Betreuungsgruppe einrichten“, so Weber. Das Land habe dies genehmigt und es stehe zusätzliches Personal zur Verfügung. Elf oder zwölf Kinder würden noch den Hort besuchen. In der betreuenden Grundschule seien derzeit 56 Jungen und Mädchen in drei Gruppen. Bei zukünftig vier Gruppen könnten bis zu 80 Kinder betreut werden. Doch auch wenn weniger Kinder angemeldet werden, werde die vierte Gruppe beibehalten.

In den Ferien geschlossen

Nach Angaben von Weber gilt das Betreuungsangebot für die Zeit von 12 bis 16 Uhr, dies montags bis donnerstags. In den Ferien ist die betreuende Grundschule geschlossen. Auch gibt es in der betreuenden Grundschule im Gegensatz zum Hort kein warmes Mittagessen.

Dies und die geringeren Betreuungszeiten sind Gründe, warum einige der Eltern unzufrieden sind. Sie wolle weiter ein Betreuungsangebot wie im Hort, so eine der betroffenen Mütter, die nicht möchte, dass ihr Name in der Zeitung steht. Aufgrund ihrer Arbeitszeiten sei ein Betreuungsangebot bis 16 Uhr nicht ausreichend. Im Hort müsse sie ihr Kind erst um 17.30 Uhr abholen. Unzufrieden ist die Lambrechterin auch darüber, dass ihr Kind zukünftig kein warmes Mittagessen mehr bekommt. „Was soll ich dem Kind jeden Tag zu essen mitgeben, Wurst wird bei warmem Wetter schlecht und Salat wird welk“, so die Lambrechterin.