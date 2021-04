Seit 2019 sind Ermittler einer Gruppe mutmaßlicher Drogenhändler auf der Spur. In Lambrecht gab es mehrere Razzien. Am Montag begann der Prozess gegen vier Verdächtige am Landgericht Frankenthal. Doch zu mehr als der Verlesung der Anklage kam es zunächst nicht.

Im April 2020 und im Mai 2019 stürmte ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Kripo, Polizei und SEK Räume in der Lambrechter Hauptstraße. Gefunden wurden jede Menge Marihuana, Amphetamin, Kokain und viel Bargeld. Die Straße wurde zeitweise komplett gesperrt, und es kam zu langen Staus. Der Grund für die Einsätze: eine Gruppe junger Männer, die Drogen verkaufte. Der Vorwurf lautet bandenmäßiges Handeltreiben mit Drogen – teilweise bewaffnet.

Bezüglich der Mengen, mit denen die Gruppe handelte, sei der Fall eigentlich zu unbedeutend für die Große Strafkammer des Landgerichts, sagte der Vorsitzende Richter Karsten Sauermilch am Montag. Doch dass sie als Bande und teilweise bewaffnet gehandelt habe, erhöhe die mögliche Mindeststrafe auf fünf Jahre Haft. Deshalb werde der Fall hier verhandelt. Die Anklage ging im Detail darauf ein, wer wem wann wie viele Drogen verkauft habe und was bezahlt worden sei. Dabei habe es Käufer gegeben, die ein Gramm Marihuana für etwa zehn Euro erwarben, bis zu Großkunden, die bis zu drei Kilogramm abnahmen. Teilweise sei auch an Minderjährige verkauft worden – und an Kontaktpersonen der Polizei.

Verfolgungsrennen mit der Polizei

Dabei soll die Gruppe relativ professionell vorgegangen sein: Der Kopf der Bande soll ein 27-Jähriger gewesen sein, der für Bestellung, Organisation und Preisverhandlungen zuständig gewesen sei. Der Jüngste der Truppe, ein 26-Jähriger, soll die Drogen im Anbau eines Anwesens an die Käufer übergeben haben. Ein 30-Jähriger soll die Drogen regelmäßig in Frankfurt abgeholt und nach Lambrecht gebracht haben. Und einem 28-Jährigen wird vorgeworfen, Drogen in größerer Menge abgenommen und in Edenkoben weiterverkauft zu haben. Er lieferte sich während der Ermittlungen sogar ein Verfolgungsrennen mit der Polizei: Er sollte während einer Kurierfahrt von Lambrecht nach Edenkoben in Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Laut Anklage versuchte er zu fliehen und warf die Drogen dabei aus dem Fenster. Die Polizei habe sie dennoch sicherstellen können, fügte die Staatsanwältin hinzu.

Die erste Razzia in Lambrecht fand am 6. Mai 2019 statt. Dabei wurden laut Anklage im Keller des Anwesens mehr als ein Kilogramm Marihuana, über 600 Gramm Amphetamin und 142 Gramm eines Amphetamin-Kokain-Gemischs gefunden – Letzteres gestreckt unter anderem mit Koffein, Paracetamol und Laktose. Bei der zweiten Razzia am 23. April 2020 waren es über neun Kilogramm Marihuana sowie über 100 Gramm Amphetamin.

Nächster Termin am 19. Januar

Bei den Ermittlungen sind seit 2019 jede Menge Daten zusammengekommen. Eines der Probleme, weshalb der Prozess nach Verlesung der Anklage unterbrochen wurde: Ein Dokument mit über 14.000 Seiten mit Informationen zu Chatverläufen lag noch nicht allen Verteidigern vor, wie sich herausstellte. Genauso wie ein Gutachten. Unter diesen Umständen rieten die Anwälte ihren Mandanten, sich noch nicht zu äußern – und der Prozess wurde unterbrochen. Der nächste Verhandlungstermin ist für den 19. Januar angesetzt.

Unstimmigkeiten gab es zudem wegen der Corona-Pandemie: Die Verteidiger saßen dicht beieinander. Die Plexiglasscheiben zwischen den Plätzen wurden als unzureichender Schutz angesehen. Ein Anwalt monierte außerdem, dass der Vorsitzende Richter Sauermilch und seine Mitarbeiter keine Schutzmasken trugen. Für die Kammer gebe es hier eine Ausnahme, so Sauermilch. Warum ein solcher Prozess mit so vielen Beteiligten in dieser Zeit überhaupt stattfindet, erklärte er damit, dass zur Wahrung von Fristen das Verfahren beschleunigt werden müsse. Denn drei Angeklagte, die bereits einschlägig in Erscheinung getreten seien, säßen derzeit in Untersuchungshaft.