„Der meint, er kriegt als erster was, nur weil er weiter oben hockt!“ Ob die kleinen Hausrotschwänze die Platzwahl ihres Geschwisterchens wohl so deuten? Etwas verdrießlich schauen sie ja schon drein. Jedenfalls haben die flauschigen Vier soeben ihre Kinderstube in einem Friedelsheimer Nistkasten verlassen. Die jungen Ästlinge werden weiterhin von den Altvögeln versorgt, die zuverlässig Insekten, Larven und Spinnentiere herbeibringen. Bei der Fütterung will natürlich jedes Federbällchen zuerst dran kommen. Sobald ein Elterntier naht, sperrt jedes Junge mit durchdringendem Bettelruf den Schnabel auf. Auf solche kleinen Schreihälse werden leider oft wildernde Katzen aufmerksam. Immerhin kann sich dieses Quartett vor gefährlichen Feinden im nahen Gestrüpp der Brombeeren verstecken. Man muss nur schnell genug im Unterschlupf verschwinden!