Am kommenden Wochenende würde Gerolsheim auf dem Festplatz Kerwe feiern, wenn Corona nicht wäre. Das Ortskartell und die Ortsgemeinde haben sich aber etwas einfallen lassen, damit der Termin nicht sang- und klanglos verstreicht.

Das viertägige Alternativprogramm beginnt am Freitag, 24. September, um 17.30 Uhr mit einem Schlachtfest beim TuS im Dorfgemeinschaftshaus. Mit einem Familiennachmittag auf dem Kerweplatz geht es am Samstag ab 14 Uhr weiter. Schausteller bauen dort einen kleinen Vergnügungspark auf. Für die Zeit ab 15 Uhr lädt die Freiwillige Feuerwehr zum Beisammensein mit Essen und Trinken ans Dorfgemeinschaftshaus ein. Ab 17 Uhr spielt die Gruppe Mr. Jones Acoustic Latin & Pop Covers im Weingut am Kaiserbaum.

Nach der im vergangenen Jahr nicht an die große Glocke gehängten Premiere vertraut das Ortskartell um Irmgard Gurdan nun darauf, dass das Konzept der Weinbergwanderung am Sonntag erneut funktioniert. Wer sich für die Tour mit diversen „Tankstellen“ per E-Mail an ortskartell-gerolsheim@web.de anmeldet, erwirbt für zehn Euro (Kinder sind frei) ein Paket mit einem Gerolsheimer Dubbeglas sowie Gutscheinen für ein 0,5-Liter-Getränk und ein Steak- oder Bratwurstbrötchen.

Abschluss mit Mundartliedern beim TuS

Startpunkt der ab 11 Uhr bewirtschafteten Strecke ist das Dorfgemeinschaftshaus. Von dort geht’s über den Spargelhof Müller auf den Palmbergrücken (Stand des Weinguts am Kaiserbaum) zum Schützenverein und zurück zum Kerweplatz. Der Weg sei für Kinder und Kinderwagen geeignet, betont Gurdan. Ihr zufolge wurde die Veranstaltung in Abstimmung mit der Ordnungsbehörde konzipiert. Eine Begrenzung der Teilnehmerzahl sei diesmal nicht nötig. Die Wanderer müssten sich aber registrieren.

Am Montag freut sich der TuS in seiner Gaststätte ab 11 Uhr auf Gäste. Ab 13 Uhr unterhält Emil Pälzer 1A mit Mundartliedern. Für diesen Tag ist eine Reservierung unter Telefon 0172 6447416 erwünscht.