Der TV Weidenthal hat vier Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernannt: Edmund Sieler, Melitta Schuler, Günter Holz und Günter Ohliger.

Nach Angaben des ersten Vorsitzenden Heinz Ohliger ist die Mitgliederzahl auf 614 angestiegen, was nicht zuletzt auf die Verschmelzung mit dem Tennisclub zurückzuführen ist. Jugendleiterin Tanja Hänsel berichtete, dass der Jugendausschuss mit viel Eifer Veranstaltungen organisiere. Beispielhaft sei das soziale Engagement. So hätten sich am Dreck-Weg-Tag 25 Jugendliche und 18 Erwachsene beteiligten.

Vorstand im Amt bestätigt

Die Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Zweite Vorsitzende ist Heike Hepp, Matthias Dorn ist Ressortleiter Sport, Tanja Motzel Ressortleiterin Finanzen, Tanja Hänsel Jugendleiterin, Heike Daniel Schriftführerin. Dem Vorstand angegliedert ist der Turnrat, der durch Mareike Hänsch sowie die Abteilungsleiter Hubert Dohn, Juliane Brauch, Natascha Dohn und Allison Held ergänzt wird. Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft erhielten Claudia Jacob (für 25 Jahre), Ehrenmitglied Helmut Schulz (für 65 Jahre), Melitta Schuler und Edmund Sieler (für jeweils 70 Jahre).

Edmund Sieler war nach eigenen Worten als Jugendlicher bei der Wiedergründung des Turnvereins am 22. Januar 1950 dabei. Melitta Schuler war im Frauenturnen aktiv und stand dem Turnverein über Jahre hinweg als Wirtschaftshelferin zur Seite. Günter Holz ist zusammen mit Günter Ohliger ein unermüdlicher ehrenamtlicher „Arbeiter“ des Turnvereins.