Weiter auf einem guten Weg sieht der Vorsitzende Jürgen Hurrle den 1. FC 08 Haßloch. Bei der Mitgliederversammlung wies er auf die für 2025 geplante Umwandlung des Hartplatzes in einen Rasenplatz hin. 40.000 Euro seien dafür an Rücklagen angespart.

Hurrle führte viele weitere positive Beispiele an: So sei die Bewässerungsanlage auf Rasenplatz 1 verbessert worden. Auf dem derzeitigen Hartplatz sei die neue Flutlichtanlage und auf dem Kleinfeld der zusätzliche Flutlichtmast installiert worden. Die Beachvolleyball-Anlage sei fertiggestellt. Außerdem wies er auf die Renovierung rund um das Gerätehaus zwischen den Plätzen hin, auf den Carport für den Rasentraktor, die Renovierung und Vervollständigung des zur Gaststätte gehörenden Kiosks, den neuen Fußboden in der Gaststätte und die Sanierung zunächst eines Kühlhauses sowie die Beschilderung des Parkplatzes. In diesem Zusammenhang dankte Hurrle allen ehrenamtlichen Helfern sowie Sponsoren und Spendern. Allerdings stoße das Ehrenamt inzwischen an seine Grenzen.

In der Pandemie 50 Mitglieder verloren

Beim Spielbetrieb sei trotz Corona inzwischen die Normalität zurückgekehrt, so Hurrle. Die 1. und 2. Fußballmannschaft hätten jeweils ihre Klassen halten können. Nach wie vor sei die Jugend in allen drei Sparten Fußball, American Football und Cheerleading die gesunde Basis des Vereins. Auch die Zusammenarbeit in der Jugendspielgemeinschaft FC 08/VfB klappe nach wie vor sehr gut. Die 8-Balls hätten nur knapp die Aufstiegsrunde zur Regionalliga verpasst. Hurrle würdigte die Erfolge der CCH-Cheerleader, die Rheinland-Pfalz-Meister und Deutscher Meister wurden.

Der Verein hat nach Angaben des Vorsitzenden 800 Mitglieder und durch die Pandemie etwa 50 Mitglieder verloren. Man sei aber guten Mutes, bald wieder zur alten Stärke zurückzufinden. 332 Kinder und Jugendliche werden derzeit beim 1. FC 08 betreut.

Die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung für die Zeit vom 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 sowie der Haushaltsvoranschlag für das neue Geschäftsjahr wurden einstimmig beschlossen. Zum neuen Spielleiter Fußball wurde Bastian Bockmayer gewählt, zu Revisoren Axel Adrian und Markus Müller.