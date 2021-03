In der Verbandsgemeinde Deidesheim haben sich für Fahrten zum Impfzentrum 19 freiwillige Fahrer gefunden.

Darüber informierte Verbandsbürgermeister Peter Lubenau (CDU) am Donnerstag den Verbandsgemeinderat. Seit Anfang März sei die Nachfrage deutlich gestiegen. Von den insgesamt 30 Fahrten, die bisher unternommen wurden, seien 20 im März gewesen. „Das hat sehr gut geklappt“, so Lubenau. Er rechne damit, dass die Nachfrage im April weiter steigen werde. Von daher könnten weitere Fahrer gut gebraucht werden.

Für die Fahrten würden teilweise die privaten Fahrzeuge der Fahrer genutzt, teilweise auch ein Bus, den die Gemeinde Meckenheim zur Verfügung gestellt habe. Das Angebot für Bürger, die einen Impftermin, aber keine Fahrmöglichkeit haben, ist kostenlos. Michael Wahl (FWG) berichtete, dass etliche Fahrgäste sich gerne erkenntlich zeigen würden und regte an, eine Spendenkasse aufzustellen.

65 Helfer in Testzentren

Viele Freiwillige hat die Verbandsgemeinde auch für den Betrieb der drei Testzentren gefunden. „Wir hatten 65 Rückmeldungen, das hat so manchen unter meinen Bürgermeisterkollegen neidisch gemacht“, so Lubenau. Ein Drittel der Helfer habe einen medizinischen oder pharmazeutischen Hintergrund. Bisher seien 70 Tests gemacht worden, alle seien negativ gewesen. Auch hier geht Lubenau von einer deutlich steigenden Nachfrage aus. Derzeit arbeiteten alle drei Testzentren ohne Terminvergabe. Es sei jedoch geplant, das einzuführen. „Dafür brauchen wir aber noch eine Software“, so Lubenau.

Die Testzentren sind in Deidesheim (Rathaus, Freitag, 14 bis 20 Uhr, Samstag, 9 bis 12 Uhr), in Meckenheim (Rathaus, Freitag, 14 bis 20 Uhr, Samstag, 9 bis 12 Uhr) und in Niederkirchen (Chrysostomushof, 17 bis 19 Uhr). Testmöglichkeiten gibt es auch in der Praxis Dr. Rommel (Niederkirchen), der Praxis Dr. Herberger (Deidesheim) und der Praxis Dr. Fischer (Meckenheim).