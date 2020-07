Die besten Ideen entstehen oft ungeplant. So wie diese an der Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch. Hier hat unser Fotokollege im Außenbereich einen gut gelungenen „Pac-Man“ entdeckt. Dabei war es eigentlich purer Zufall, dass der Videospielheld der 1980er Jahre Einzug auf dem Schulhof hielt: Während der Corona-Zwangspause habe man sich überlegt, wie man gut sichtbare Markierungen zum Abstandhalten aufbringen könne, erläutert Schulleiterin Monica Hübner. Als der Hausmeister die dann aufsprühte, hat er sich wohl ausgerechnet gegen Ende minimal vermalt - und wollte die kleine Nicht-Perfektion, obwohl es wohl sonst niemanden gestört hätte, auf gar keinen Fall so lassen.

Vor 40 Jahren entstanden

So oder so ähnlich ist ihm dann bestimmt für die kleinen Kästchen direkt „Pac-Man“ eingefallen: Die vor genau 40 Jahren entstandene Figur hatte ihren Anfang bei den „Arcade-Games“, frei stellbaren Spielekonsolen mit nur einem Einzelspiel, wie sie vor allem in den USA bekannt waren und sind. Und der runde, gelbe Held, der einem Eishockeypuck ähneln sollte und daher auch seinen bekannten Namen erhielt, futtert nun schon seit Jahrzehnten immer wieder störende Schreckgespenster in einem Labyrinth weg.

Wenn das doch nur mit dem Coronavirus auch so einfach funktionieren würde? Aber alles in allem eine goldige Idee, die jetzt sogar noch mehr daran erinnert, dass alle getroffenen Maßnahmen immer zur gemeinsamen Virenbekämpfung gedacht sind.