„Raus in die Natur“ heißt es jetzt bei der Volkshochschule der Verbandsgemeinde Lambrecht: VHS-Leiterin Traudel Füßer und ihr Team laden ein, unter freiem Himmel aktiv zu werden und den Bewegungsraum Natur neu zu entdecken.

Erfahrene und qualifizierte Dozenten geben in Kursen und Einzelveranstaltungen Anleitungen zu einer sinnvollen, aktiven und gesunden Lebens- und Freizeitgestaltung. Yoga-Workshops werden sonntags am Helmbachweiher und in der Freizeitanlage am Bahnhof Elmstein angeboten. Tai Chi Chuan findet donnerstags in Lambrecht auf dem Sportplatz Jahnwiese statt, außerdem ist hier dienstags ein flottes Fitnesstraining buchbar. Ein gemäßigtes Bewegungs- Gesundheitstraining für Ältere findet donnerstags in Elmstein an der Freizeitanlage statt. Dort ist anschließend ein Fitnesstraining für Geübte.

Vormittags wird in Elmstein, Lambrecht und Lindenberg Walking, Nordic Walking und Bewegungsschulung für Ältere angeboten. Ein Wildkräuter-Spaziergang mit Qigong-Übungen bringt den Teilnehmern die Natur und verschiedene Wildpflanzen freitags am Kloster Esthal näher. Auch in Lambrecht findet ein Wildkräuterspaziergang entlang der Streuobstwiesen freitags statt. Bei den Streuobstwiesen wird dienstagvormittags eine Outdoor-Gymnastik angeboten. Wer flotter unterwegs sein will, kann sich mit E-Bike und Pedelec fortbewegen und erhält hierzu dienstags in Lambrecht theoretische und praktische Anleitung. Bei einer geführten mittelschweren Wanderung entlang der Gemeindegrenze Lambrecht werden die Grenzsteine um Lambrecht erklärt.

Anmeldung

Informationen zum Outdoor-Programm gibt es im Internet-Portal der Verbandsgemeinde Lambrecht (www.vg-lambrecht.de). Bei allen Veranstaltungen müssen die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich unter vhs@vg-lambrecht.de oder 06325/181-145 und 181-173.