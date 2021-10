Trotz der coronabedingten Pause verzeichnet der VfB Haßloch einen Aufwärtstrend: Die Mitgliederzahl stieg nach Angaben des Vorsitzenden Matthias Gillich von 770 Anfang 2020 auf aktuell 826.

In allen Abteilungen, berichtete Gillich in der Jahreshauptversammlung seien Mitglieder hinzugekommen. Obwohl das Vereinslokal wegen der Pandemie zeitweilig geschlossen war, sei die finanzielle Lage stabil, berichtete Geschäftsführer und Kassenwart Uwe Renner. An Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Außen- und Innenbereich, darunter in den Duschräumen und der Festhalle, erinnerte der 3. Vorsitzende Gerhard Gyarmaty.

Der Beitrag wird wegen gestiegener Unterhaltskosten und der Teuerungsrate ab 2022 leicht erhöht. Künftig soll der Beitrag alle zwei Jahre moderat angepasst werden.

Sieben Monate lang, so der Spielleiter der 1. Mannschaft, Willi Gräser, habe der Ball sieben Monate nicht rollen können. Die 14 Jugendmannschaften mit ihren etwa 50 Trainern und Betreuern hätten eine hervorragende Arbeit geleistet, sagte der Jugendausschussvorsitzende Dennis Kindler. Die mittlerweile altersbedingt dezimierte Seniorenabteilung unterstützte mit Arbeiten am Außengelände den Verein, berichtete Georg Metzner.

Peter Schlegel wurde nach über 14 Jahren – so lange hatte vor ihm noch niemand dieses Amt – als Zweiter Vorsitzender verabschiedet.

Vorstand

In den neuen Vorstand wurden gewählt: Vorsitzender: Matthias Gillich, 2. Vorsitzender: Willi Grässer, 3. Vorsitzender: Gerhard Gyarmaty, Geschäftsführung und Kassenwart: Uwe Renner, Jugendausschussvorsitzender: Dennis Kindler, Spielleiter 1. Mannschaft Willi Grässer, Spielleiter 2. Mannschaft: Andreas Heintz, Kassierer: Milan Tasic, Pressesprecher/Ehrenamtsbeauftragter: Helmut Scheurer, AH-Abteilungsleiter: Michael Heiny, Schiedsrichterbeauftragter: Berthold Julino, Jugendvertreter: Erik Scheuer, Maximilian Bartel, Webmaster: René Gluch, Mitgliederverwaltung: Ilona Seiberth, Veranstaltungen/Bauausschuss: Jürgen Hoffmann, weitere Beisitzer: Fabian Holz, Lukas Damm, Patrick Heilmann, Jim Grimm-Lenz, Revisoren: Hans-Jürgen Bub, Klaus Volkmer, Paul Rudolf Damm.