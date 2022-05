Nach einer Corona-Zwangspause von gut zwei Jahren laufen die Proben der Laienspielgruppe des MGV Niederkirchen für eine neues Lustspiel rund um die Liebe auf Hochtouren. Die Truppe ermöglicht dem Publikum am 14. und 15. Mai einen Blick in „Aphrodites Zimmer“.

Im neuen Stück geht es turbulent und nicht immer nur harmonisch zu. Guido (gespielt von Markus Andres) und Sandra Schwarz (Elke Fuchs) wollen ihre Silberhochzeit in just dem Hotel feiern, in dem sie schon die Flitterwochen verbracht haben. Sogar denselben Raum haben sie gemietet: „Aphrodites Zimmer“. Im selben Hotel hat sich aber bereits Valerie Berg (Elisabeth Salzmann) eingenistet, Guidos langjährige Geliebte. Für Guido wahrlich keine schöne Situation, denn Valerie hat ausgerechnet das Nebenzimmer gebucht – mit einer Verbindungstür zu „Aphrodites Zimmer“, für die der Schlüssel fehlt, wie Geschäftsführer Max Huber (Manfred Burnikel) beteuert.

Eine heikle Situation, in der Guido alles tut, um Begegnungen mit Valerie zu vermeiden, während diese alles daransetzt, Guido für sich zu gewinnen und endlich auch dessen Ehefrau kennenzulernen, um ein klärendes Gespräch zu führen. Laura (Sarah Kreisel), das pfiffige Zimmermädchen, durchschaut die Lage schnell und hält zu ihrem eigenen Vorteil die Augen und vor allem die Hand auf. Für sie beginnt ein lukratives Geschäft, denn Guido ruft in seiner Verzweiflung seinen Freund Horst Willmer (Stefan Schmitt) herbei.

Laura kommt hinter das Geheimnis

Er soll ihm Valerie vom Leib halten. Was er aber nicht weiß, ist, dass Horst ein Verhältnis mir seiner Gattin Sandra hat. Es dauert nicht lange, bis Laura auch hinter dieses Geheimnis kommt. Und als dann Horsts Ehefrau Ruth (Simone Meindl) noch auftaucht, scheint das Verwirrspiel perfekt. Da benötigt sogar Laura Hilfe von ihrem Freund Benno (Jonathan Andres), um all die bunten Fäden zusammenzufügen.

Wie die Einzelnen versuchen, sich aus dem Weg zu gehen, ist für das Publikum ein amüsantes Verwirrspiel. Für die Schauspieler eine Herausforderung, denn es dürfen sich in Aphrodites Zimmer immer nur bestimmte Personen begegnen, das heißt, es muss sehr genau überlegt und geprobt werden, auf welches Stichwort wer zu verschwinden hat, wer bleiben darf.

Für das Laientheater sind Proben und Aufführungen „ein buntes Zusammenspiel von allen“, sagt Regisseurin Elisabeth Salzmann. Im Januar 2020 habe das Ensemble zuletzt auf der Bühne gestanden. „Alle haben mit den Füßen gescharrt, und alles ist jetzt sehr schnell gelaufen.“ Erst vor gut zwei Monaten habe man mit den Proben begonnen. „Aber wir sind seit Jahren eine gut eingespielte Truppe, das erleichtert das doch sehr.“ Der Truppe treu geblieben sind auch die „Mädchen für alles“ Peter Sterff und Jens Fischer-von Berg. Neu im Team sind die Souffleusen Yvonne Weisbrodt und Claudia Schnauz.

Gespielt wird auf Pfälzisch

Und noch eine Änderung gibt es: Elisabeth Salzmann, die schon seit 23 Jahren Theater spielt, hat ihre Mutter Anna Rau als Regisseurin abgelöst und leitet das Ensemble jetzt gemeinsam mit Elke Fuchs. Dass sie gleichzeitig eine Rolle spielt, „wollte ich mir nicht nehmen lassen“, sagt sie. Das Theaterspielen ist ihre Leidenschaft. Geschrieben haben das Stück ein Schwabe (Walter G. Pfaus) und ein Niederdeutscher (Heino Buerhoop), gespielt wird auf Pfälzisch.

Fanden die Proben anfangs einmal in der Woche statt, trifft sich die Truppe jetzt in der Endphase zwei- bis dreimal wöchentlich, um dem Publikum ein möglichst temporeiches Verwirrspiel zu bieten. Ob sich am Ende alles findet? Zumindest eine der Damen behält den Überblick und kann die Fäden des Beziehungsknäuels entwirren.

Info

Gespielt wird „Aphrodites Zimmer“ am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Mai 2022, jeweils um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle Niederkirchen (Jahnstraße). Am Samstag gibt es um 14 Uhr eine Vorstellung für Kinder und Senioren. Der Eintritt dafür ist frei. Karten für die Abendvorstellungen für jeweils 8 Euro gibt es im Vorverkauf bei Elisabeth Salzmann, Telefon 0152 53711008 und an der Abendkasse.