Ein nicht endender Strom an Möglichkeiten zum Teilen und Wiederverwenden hat die Region ergriffen. Schon häufiger haben wir in dieser Rubrik über unzählige Möglichkeiten berichtet, nicht mehr benötigte Dinge abzugeben. Und ebenso: Sachen zu finden, die man brauchen kann. Das ist eine schöne Geste in diesen Zeiten.

Bücher eignen sich bestens zum Weiterreichen. Aber auch gut Erhaltenes wie Kleidung, Weihnachtsdeko, Werkzeug und manches mehr. Möbel gehören ebenfalls zu den beliebten tauschbaren Objekten. Gut ist es, wenn klar erkennbar ist, was getauscht, mitgenommen oder vielleicht ergänzt werden kann. Es hilft anderen Menschen zu verstehen, was genau sie tun dürfen und was nicht. So ist es eher eine Sache der Interpretation, ob das in der Deidesheimer Weedgasse aufgestellte Bücherregal nun zum Mitnehmen ist oder lediglich nur der Inhalt. Zum Reinstellen in die Wohnung?

Beim zweiten bis dritten Nachdenken erscheint nur eins logisch: Der Inhalt des Regals ist die Spende, derer man sich im Bedarfsfall bedienen kann. Es fehlt ein einziges Wort, um zumindest jedes Missverständnis sofort im Keim zu ersticken: im. Dann würde es lauten: Bücher im Regal zum Mitnehmen und zum Reinstellen. Allerdings hätte man so immer noch kein grammatikalisches Wunder vollbracht. Oder man sollte Bücher in die erste Zeile nehmen, also ohne das Regal zu erwähnen. Bücher zum Mitnehmen und zum Reinstellen. Das Regal soll ja stehen bleiben. Offensichtlich war der Verfasser nicht glücklich mit seiner Notiz und hat sie symbolisch, aber demonstrativ mit Klebestreifen durchgestrichen.