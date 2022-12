Um Strom und Gas einzusparen, bleibt die Gemeindeverwaltung Haßloch an den vier Werktagen zwischen Weihnachten und Neujahr komplett geschlossen.

Auf diese Weise sei es möglich, den Energiebedarf über einen Zeitraum von insgesamt neun Tagen auf ein Minimum zu reduzieren, teilt Marcel Roßmann, Pressesprecher der Gemeindeverwaltung, mit. Lediglich das Bürgerbüro bietet ein Nottelefon für dringende und nicht aufzuschiebende Angelegenheiten. Auch das Standesamt ist an den Schließtagen im Notfall, beispielsweise zur Sterbefallbeurkundung, zu erreichen.

Das Bürgerbüro ist bis einschließlich 23. Dezember zu den regulären Zeiten geöffnet. Erster Öffnungstag im neuen Jahr ist am 2. Januar. Zwischen den Jahren bleibt das Bürgerbüro geschlossen, aber ein Nottelefon unter der Nummer 01525 2868720 steht für nicht aufzuschiebende Angelegenheiten zur Verfügung. Die Außenstelle der Kfz-Zulassung im Bürgerbüro in der Langgasse 64 orientiert sich an den Zeiten des Bürgerbüros und ist bis zum 23. Dezember geöffnet. Zwischen den Jahren ist die Zulassungsstelle geschlossen. Ein Nottelefon gibt es hier allerdings nicht.

Auch das Rathaus ist erst wieder am 2. Januar geöffnet. Das Standesamt ist auch an den Schließtagen im Notfall per Mail an standesamt@hassloch.de erreichbar. Erster Öffnungstag der Tourist Info im neuen Jahr ist am 4. Januar.

Der Blaubär macht vom 22. Dezember bis einschließlich 4. Januar Weihnachtsferien. Auch die Gemeindebücherei bleibt vom 24. Dezember bis 2. Januar geschlossen. Die Musikschule macht ebenfalls Weihnachtsferien. Vom 23. Dezember bis 2. Januar bleibt das Musikschulbüro geschlossen. Ebenso findet während der Ferien kein Unterricht statt.