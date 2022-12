Im neuen digitalen Rathaus der Gemeinde Haßloch können Bürger ab sofort Dienstleistungen direkt online erledigen. Behördengänge können unabhängig von Öffnungszeiten und somit rund um die Uhr erledigt werden.

Mit der Einführung des digitalen Rathauses folgt die Gemeindeverwaltung Haßloch den Vorgaben des Online-Zugangsgesetzes (OZG), wonach deutschlandweit alle Verwaltungen dazu verpflichtet sind, ihre Dienstleistungen digital anzubieten. Das Angebot wird Schritt für Schritt weiter ausgebaut, informiert die Gemeindeverwaltung.

Das digitale Rathaus ist über die Homepage der Gemeinde unter www.hassloch.de/digitalesrathaus zu erreichen. Die Seite ist ab sofort online und wird Schritt für Schritt immer mehr Dienstleistungen digital anbieten. Das soll den Weg ins Rathaus oder Bürgerbüro nicht ablösen, aber allen die Möglichkeit geben, Behördengänge je nach Vorliebe zu erledigen.

Noch nicht alle Angebote online

Um diesen Prozess einheitlich zu gestalten, waren zu Beginn der Initiative verschiedene Städte und Kreise in Rheinland-Pfalz ausgewählt worden, die als Modellkommunen die Digitalisierung eingeführt haben. Inzwischen erfolgt die Ausweitung auf alle Gebiete. „Wir begrüßen die Entwicklung hin zu einer digitalen Verwaltung“, erklärt Mirko Elinger, der die Ausarbeitung und Umsetzung des OZG bei der Gemeindeverwaltung Haßloch federführend betreut. In einer sich mehr und mehr digitalisierenden Welt sei es nur folgerichtig, Dienstleistungen einer Verwaltung online anzubieten. Wichtige Voraussetzungen für eine digitale Verwaltung werden auf Bundes- und Landesebene geschaffen. „Da wir für die Einführung von diesen Voraussetzungen abhängig sind, können wir noch nicht alle Dienstleistungen digital anbieten, sind aber froh, dass es nun losgehen kann“, sagt Elinger.

In Zusammenarbeit mit der EDV wurde laut Verwaltung in einem ersten Schritt an der technischen Umsetzung des OZG gearbeitet. Ebenso wurden die notwendigen Verträge für ein Online-Bezahlsystem abgeschlossen, um kostenpflichtige Dienstleistungen auch online abrechnen zu können. Das geht mittels Lastschriftverfahren, Kreditkarte oder PayDirekt. Durch die Einbindung der einzelnen Fachbereiche folgt derzeit die inhaltliche Umsetzung. „Ziel ist, die Angebote im digitalen Rathaus sukzessive auszubauen“, so Elinger.

Weiterer Ausbau folgt

Zu den Dienstleistungen, die bereits jetzt zur Verfügung stehen, gehören im Bereich Standesamt unter anderem die Beantragung der Geburts- oder Sterbeurkunde. Mit Beginn des neuen Jahres werden im Bereich Gewerbe Gewerbeanmeldungen sowie -abmeldungen möglich sein. Ebenso werden verschiedene Dienstleistungen aus dem Bereich des Bürgerbüros komplett digital erledigt werden können.

Eine Übersicht über die ersten Angebote im digitalen Rathaus ist unter www.hassloch.de/digitalesrathaus zu finden. Über neu hinzugefügte Dienstleistungen wird darüber hinaus regelmäßig im Bürgerblatt informiert.