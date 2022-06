Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am späten Samstagabend in der Rechtskurve der Niederkirchener Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 86 von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Verteilerkasten geprallt. Anschließend flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle. Die Polizei vermutet überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache. An Verteilerkasten und Auto entstand laut Polizeibericht ein „nicht unerheblicher“ Schaden, der noch nicht beziffert werden könne. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf eine beschädigtes Auto geben kann, solle sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung setzen.