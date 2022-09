Zehn Jahre lang war Versichertenberater Rainer Haus ehrenamtlich für die Haßlocher rund um die Uhr da. Warum er überlegt, im Ruhestand seine Telefonnummer zu ändern.

„Am 30. September ist Schluss. Dann gehe ich in Rente, also so richtig“, sagt Rainer Hauck. Der 74-Jährige arbeitet seit 40 Jahren als Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung, davon in den letzten zehn Jahren ehrenamtlich für die Gemeinde Haßloch. Bis Ende September ist er noch jeden Freitagmorgen im Haßlocher Rathaus präsent.

Auch während der Coronazeit beriet er zu allen Fragen rund um die Sozialversicherung. Hauck ist Sozialversicherungskaufmann und arbeitete zuletzt in Landau als Geschäftsführer. Mit 60 Jahren wählte er für sich die Option Altersteilzeit. Dann kam die Anfrage der Gemeindeverwaltung. Ein Versichertenberater fehlte in Rathaus, was der Seniorenbeirat bemängelt hatte. Denn schließlich waren einige Senioren nicht mehr so mobil, um selbst zur Beratungsstelle der Rentenversicherung nach Speyer zu fahren. „Ein oder zwei Jahre sollte ich die Beratungen übernehmen. Daraus sind jetzt zehn Jahre geworden“, sagt er. Was als „Freitagmorgenjob“ begann, baute sich mit der Zeit zur Vollzeitbeschäftigung aus. Hauck telefoniert täglich mit den Ratsuchenden, macht sogar Hausbesuche, wenn erforderlich, und klärt mit der Rentenversicherung alle offenen Fragen.

Zeitfressende Aufgabe

Seine Termine vergibt er im 20-Minuten-Takt. Dafür erhält er eine Aufwandsentschädigung der Deutschen Rentenversicherung. „Ich will und wollte den Leuten helfen, denn das Thema Sozialversicherung ist sehr komplex und wurde im Laufe der Zeit immer umfangreicher“, weiß er. In regelmäßigen Schulungen hielt er sein Wissen aktuell. Die Verunsicherung bei den Ratsuchenden sei in den vergangenen Jahren gestiegen. Nicht zuletzt wegen schleppender Bearbeitungsdauer und mangelnder Kommunikation seitens der Rentenversicherung sei die Geduld der Versicherungsnehmer strapaziert worden. „Bescheide kommen nicht rechtzeitig, manchmal fehlt sogar eine Eingangsbestätigung von Unterlagen“, erzählt Hauck.

Eine zeitfressende Aufgabe sei das Nachhaken bei Behörden, die wenig Freude bereite. Doch am Ende stehe die Hilfe für die Ratsuchenden. Dafür sei ihm sehr viel Wertschätzung und Dankbarkeit entgegengebracht worden. Viele Lebensgeschichten habe er mitbekommen, manche seien sehr ergreifend gewesen. „Wenn ich zu jungen Menschen komme, die aufgrund einer schweren Erkrankung eine Erwerbsminderungsrente oder gar Erwerbsunfähigkeitsrente beantragen müssen, dann nimmt mich das schon mit“, erzählt er. Auch habe er oft den Menschen vorrechnen müssen, wie viel Geld ihnen nach Abzug aller Kosten tatsächlich bleiben werde. „Dann sieht man schon, dass das nicht reichen wird“, sagt er. Er nennt seine Aufgabe „sachlich ernüchternd“.

Steigende Kosten

Hauck befürchtet, dass in den kommenden Monaten die finanzielle Situation für viele Rentner aufgrund der gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten noch knapper werden wird. Wenn junge Menschen zu ihm kamen, um die Rentenkonten zu klären, habe er immer versucht, auch zu sensibilisieren. „Die Rente ist die Grundsicherung. Ist eine Betriebsrente möglich, ist das gut. Aber man sollte immer auch privat vorsorgen“, rät er dringend.

Nun geht Hauck wirklich in Rente. Dann hat er Zeit, mehr Sport zu treiben. „Ich habe eine große Familie und der Garten ist mein Hobby“, erzählt Hauck. Reisen stünden erst wieder im nächsten Jahr auf dem Plan. Er freut sich auf mehr Freizeit, doch seine Beratungen und die Gespräche mit den Menschen werden ihm fehlen. „Das habe ich gerne gemacht“, sagt er. Und doch überlegt er, seine Telefonnummer ändern zu lassen, die wohl fast jeder Haßlocher auswendig kennt.