„Jara bitte melde dich bei deinen Eltern, du kannst nach Hause“, richten die Erziehungsberechtigten der 17-Jährigen aus Haßloch laut Polizeibericht einen Appell an die Vermisste. Die junge Frau wurde seit Dienstag, 8. Februar, nicht mehr gesehen. An diesem Tag hatte sie sich im Bereich der Lindenstraße in Haßloch aufgehalten, teilen die Beamten mit. Seitdem sei ihr Aufenthaltsort unbekannt. Jara könnte sich laut Polizei in hilfloser Lage befinden. Die bisherigen polizeilichen Maßnahmen hätten nicht dazu geführt, die 17-Jährige zu finden. Daher bittet die Polizei jetzt die Öffentlichkeit um Mithilfe. Jara ist etwa 155 bis 160 Zentimeter groß, rund 55 Kilogramm schwer, schlank und hat braune, lange Haare. Die Polizei fragt unter anderem: Wer hat Jara seit dem 8. Februar gesehen? Wer kann Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter Telefon 06321 854-0, E-Mail pineustadt@polizei.rlp.de, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.