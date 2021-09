Eine laue Sommernacht oder auch ein Gläschen Wein, das bringt in so manchem Pfälzer den Poeten zum Vorschein. Werden diese beiden Komponenten zusammengefügt, kann bestenfalls eine echte „Ode an den Pfälzerwald“ entstehen.

Oder eben, so wie hier in St. Martin, ein Liebesgedicht an den „Pälzer Wald“. So richtig mit „verknallt“. Aber was soll man sagen: Allein die gefühlte Melodie der kleinen Verse hat es in sich. Wer sich noch daran erinnert, wie im Deutschunterricht die Stilmittel bestimmt werden mussten, wird sofort an die Onomatopoesie denken. Während nach so einem Wort die einen sofort laut und reflexartig „Gesundheit!“ rufen, wissen die anderen: Das bedeutet „Lautmalerei“. Oder aber, wie der Generation Internet auf Wikipedia erklärt wird: „sprachliche Nachahmung von außersprachlichen Schallereignissen“.

Wer sich jetzt fragt, was das genau sein soll, der lese den mittleren Teil des Liebesgedichts aus St. Martin: „Mit strammem Schritt an manche Hitt, hie setze, en Schoppe petze“. Hach, da kann man doch förmlich hören, wie die kleinen Steinchen vom Weg sich in das Sohlenprofil der neuen Wanderschlappen drücken und wie sich mit einem dumpfen, kurzen „Plumps!“ auf die Bank zur Pause gesetzt und die Weinflasche geöffnet wird. Entweder mit einem lauten „Plopp!“ beim Entkorken oder mit einem leisen „Zisch!“ beim gleichmäßigen Öffnen des Schraubdeckels. Hauptsache, Onomatopoesie. Oder Grad Oechsle. Ist alles schön im Pfälzerwald, sagt das liebevolle Gedicht.