Die Kerwe in Esthal läuft dieses Jahr anders ab als gewohnt. Einige Programmpunkte sind sogar online zu sehen, es gibt aber auch handfeste Angebote an diesem Wochenende.

Laut Ortsbürgermeister Gernot Kuhn ist dieses Jahr bei der Eschdler Kerwe alles anders, aufgrund der Corona-Pandemie feiert Esthal in diesen Jahr die „Kerwe dehäm“. So konnten im Vorfeld Interessierte Eimer unter dem Motto „Die Eschdler Kerwe is im Ämer“ bestellen. Tina Defaux und Stefanie Cordes haben ein besonderes Kerwe-Schoppenglas entworfen.

Über die Kerwetage gibt es einige Angebote. Am Samstag werden die bestellten Eimer, Gläser und Tüten mit Süßigkeiten ausgefahren. Am Abend ziehen die Dorfjugend und die Feuerwehr gemeinsam als fahrende Musikanten durch das Dorf, um etwas Kerwestimmung zu verbreiten.

Sportverein und Kloster mit Angeboten

Die traditionelle „Kerweredd“ ist am Sonntag online zu sehen und zu hören, die bestellten Russischen Eier können von 11.30 bis 13.30 Uhr beim ASV am Hintereingang der Turnhalle abgeholt werden. Die KFD bietet von 12.30 bis 14.30 Uhr Kuchen zum Mitnehmen im Bürgerhaus an, vor dem Bürgerhaus wird von etwa 11 bis 16 Uhr ein Stand Süßigkeiten anbieten. Parkmöglichkeiten sind auf dem Schulhof vorhanden.

Am Samstag und Sonntag öffnet der ASV Esthal auf dem Sportgelände seinen Biergarten, dort werden auch Crêpes verkauft. Das Kloster Esthal bietet am Kerwe-Sonntag ein Mittagsbuffet mit anschließendem Kaffee und Kuchen an. Allerdings ist eine telefonische Voranmeldung sinnvoll.

Bis Freitag können sich noch Kandidatinnen für den Kerwequeen-Wettkampf bei einem der Vorstandsmitglieder der Dorfjugend anmelden. Dort erfahren sie dann Näheres zum Wettkampf. Die Kerwebeerdigung am Kerwedienstag wird ebenfalls online übertragen. Kuhn bittet die Bürger, vor allem von zu Hause aus die Kerwe zu genießen.