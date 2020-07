Einige Verkehrssünder hat die Polizei am Montag bei Kontrollen in Niederkirchen und Haßloch erwischt.

Zunächst kontrollierten Beamte der Haßlocher Polizei das Durchfahrtsverbot in der Verlängerung der Forster Straße in Niederkirchen, da die Strecke nach wie vor als „illegale Abkürzung“ zur gesperrten L 527 zwischen Niederkirchen und Deidesheim genutzt wird. Dabei wurden zwischen 9.15 und 11 Uhr 21 Verkehrsteilnehmer überprüft, von denen fünf keine Berechtigung zur Durchfahrt hatten und verwarnt wurden. Zwischen 11.30 und 12.30 Uhr wurde der Verkehr in der Pfaffengasse in Haßloch überwacht. Dabei stellten die Beamten bei 13 kontrollierten Verkehrsteilnehmern einen Verstoß gegen die Gurtanlegepflicht und einen weiteren gegen die Kindersicherungspflicht in Fahrzeugen fest. Auch im Lachener Weg (Hubertushof-Kreisel) erwischten die Beamten einen Fahrer, der sich nicht angeschnallt hatte.