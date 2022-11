Die Gemeinde Haßloch lässt ein „verkehrsmittelübergreifendes Mobilitätskonzept“ erstellen.

War ursprünglich geplant, ein Radverkehrskonzept zu erstellen, sollen mit dem Mobilitätskonzept jetzt alle Verkehrsflüsse betrachtet werden. Allerdings soll der Radverkehr im Fokus stehen. Ziel sei es, eine nachhaltige Mobilität in Haßloch zu sichern, hieß es im Feld-, Wald- und Umweltschutzausschuss. In das Konzept sollen Vorschläge und festgestellte Mängel, die der Klimaschutzbeirat bei Befahrungen mit dem Fahrrad bereits vor geraumer Zeit vorgestellt hat, mit einfließen. Aber auch alle anderen Verkehrsteilnehmer werden berücksichtigt. Auch der Ziel- und Quellverkehr soll betrachtet werden.

Carsten Borck, Erster Beigeordneter und Umweltdezernent, erklärte, dass die Einrichtung von Fahrradstraßen ebenso geprüft werden soll wie eine geänderte Verkehrsführung in der Ortsmitte und an anderen Stellen der Gemeinde. Dabei müssten auch die baulichen Gegebenheiten, beispielsweise die vielen engen Straßen im Ortskern oder die Anbindung von Neubaugebieten, betrachtet werden. Ergebnisse aus anderen Konzepten, etwa dem barrierefreien touristischen Radwegenetz oder dem Radverkehrskonzept für den Alltagsverkehr des Kreises Bad Dürkheim, könnten in das Mobilitätskonzept mit einfließen.

Beauftragt mit der Erstellung des Konzepts wurde das Planungsbüro VAR+ Darmstadt, die Kosten liegen bei rund 32.000 Euro. Zwei Vergleichsangebote lagen bei 95.000 Euro. Auf Nachfrage aus dem Gremium nach dem Leistungsumfang entgegnete Klimaschutzmanager Tim Degenhartt, dass dieser im günstigsten Angebot geringer sei. Es „decke aber alle notwendigen Punkte ab“. Zusätzlich könnten noch „optionale Dienste“ in Anspruch genommen werden.