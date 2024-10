Der Landkreis Bad Dürkheim hat versprochen, die Lücke auf der Geh- und Radwegverbindung zwischen Gerolsheim und Dirmstein an der Kreisstraße 24 zu schließen. Die Freien Wähler werden am Mittwoch im Bauausschuss einen Vorschlag für eine weitere Verbesserung machen.Die FWG meint, der kommende Radweg werde – von Gerolsheim gesehen – am Dirmsteiner Ortseingangsschild enden. Dann bleibe für Radfahrer, die zum Edeka-Markt wollen, immer noch ein Stück auf der K24, das Gefahren berge. Eine mögliche Lösung könne ein auf die Fahrbahn gemalter Fahrradschutzstreifen sein, heißt es im Antrag der Fraktion für die Ausschusssitzung. Von Autos darf so ein Streifen nur in Ausnahmen befahren werden, das Halten und Parken darauf ist verboten. Die FWG wünscht sich, dass die Verwaltung prüft, ob das machbar wäre.

In einem weiteren Antrag an die Gemeindespitze fordert die Fraktion, dass die „Sicherer Schulweg“-Markierungen in Form von Fußabdrücken im Ort erneuert werden. Sie seien verwittert oder nach Bauarbeiten teilweise schlecht oder gar nicht mehr zu erkennen.

Auch die Fraktion der Initiative Dirmstein (ID) hat einen Antrag gestellt, der auf den Verkehr abhebt. Sie weist auf eine Lücke in der Gehwegführung an der Westseite der Straße In den Nachtgärten hin. Wenn man den Bürgersteig von Norden oder Süden her benutzen wolle, müsse man zweimal die Straße überqueren, heißt es im Antrag. Die Verwaltung soll Möglichkeiten zur Schließung der Lücke prüfen.

Termin

Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am Mittwoch, 30. Oktober, um 19.30 Uhr im Rathaus. Weitere Themen sind zwei private Bauanträge. Das Gremium soll sagen, ob es mit den Vorhaben einverstanden ist.