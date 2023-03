Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Grünen streben nach wie vor an, dass die Nahwärme, mit der die Häuser im ersten Abschnitt des Baugebiets „Südlich der Rosenstraße“ mit Energie versorgt werden, durch Biomasse oder Holzhackschnitzel erzeugt wird. Das sei aber nicht der Grund, dass auf Antrag der Grünen der Verkauf eines Grundstücks neben dem im Baugebiet stehenden Blockheizkraftwerk vorläufig gestoppt wurde, sagt Fraktionsvorsitzende Pia Werner auf Anfrage.

In dem Baugebiet, das vor rund zehn Jahren entstanden ist, besteht ein Anschlusszwang an Nahwärme. Diese wird von einem in der Müller-Thurgau-Straße stehenden