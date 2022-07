Viele Menschen kennen ihn, vor allem seine Bestseller. Die Bücher und Sinnsprüche des Ordensmannes Phil Bosmans sind für viele Leser Vitamine für das Herz. Anfang dieses Monats wäre er 100 Jahre alt geworden. Licht, Güte, Liebe – diese Grundmelodie durchzieht die Texte des flämischen Autors. „Vergiss die Freude nicht“ – dieses Buch gilt als Klassiker. Womit wir beim Thema wären: Freude.

Für Bosmans ist die Freude etwas sehr Wesentliches. Sie gehört zum Leben dazu wie die Luft, die wir atmen. Doch dürfen wir uns freuen in einer Zeit, in der vielen nicht nach Freude zumute ist? Diese Frage stellen sich Menschen, wenn sie auf den Krieg in der Ukraine blicken. Wenn sie auf das viele Leid schauen, das nicht nur dieser Krieg hervorgerufen hat, sondern auch die vielen anderen Dinge, die Menschen in die Verzweiflung stürzen. Wie passen Freude und Widersprüche dieses Lebens zusammen? Eine gute, eine wichtige Frage.

Ich meine: Ja. Wir dürfen uns freuen, auch dann, wenn andere keinen Grund zur Freude haben. Dabei ist die Freude, die ich meine, eine eher stille Freude. Eine Freude, die tiefer reicht und von innen kommt. Eine Freude, die nicht zu verwechseln ist mit Schadenfreude. Der Apostel Paulus nennt den Grund zur wahren Freude: Gott. „Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich: Freut euch!“ – Was ist das für eine Freude, die in Gott ihren Ursprung hat? Ich meine, wirklicher Freude geht die Dankbarkeit voraus. Ich bin dankbar, dass ich lebe und gesund bin. Das erfüllt mich mit einer tiefen Freude. Ich bin dankbar, dass ich nicht alleine bin, sondern Menschen kenne, die mich lieben. Das erfüllt mich mit einer tiefen Freude. Ich bin dankbar für die leuchtende Farbe der kleinen Blume am Wegesrand. Das erfüllt mich mit einer tiefen Freude. Ich bin dankbar für die Feier eines Gottesdienstes und für die Begegnung mit meiner Gemeinde. Das erfüllt mich mit einer tiefen Freude. Für so vieles bin ich dankbar, weil nichts selbstverständlich ist.

Wahre Freude ist wie Brot, das Hunger unseres Herzens stillt

Worüber haben Sie sich in den vergangenen Tagen gefreut? Worauf wollen Sie sich freuen, wenn Sie in die Zukunft blicken. Wahre Freude verkennt nicht die Situation. Sie lenkt nicht ab. Sie weiß auch um die Herausforderungen des Lebens. Und: Wahre Freude kommt aus der Dankbarkeit dem Leben und Gott gegenüber und auch anderen Menschen gegenüber, die mir gut sind.

Mit einer solchen Freude kann ich dann auch für Menschen da sein, die weniger Gründe finden, sich zu freuen. Echte Freude, die aus der Dankbarkeit kommt, kann vielen von Nutzen sein. Es ist eine Freude, die erkennt, dass vieles in meinem Leben Geschenk ist. Manche sagen auch Gnade dazu. Für dieses Geschenk bin ich dankbar. Es erweckt in mir eine tiefe Freude, die geteilt werden muss. Weil sie die Hoffnung nährt, der Trauer wehrt, die Brände löscht, die Wüsten tränkt. Wahre Freude ist wie Brot, das den Hunger unseres Herzens stillt. Brot zum Leben

Heute leben! Heute lächeln! Heute glücklich sein!

„Zeit, um glücklich zu sein“ – So lautet ein Gedicht von Phil Bosmans: „Guten Tag, mein Lieber, nimm dir Zeit, um glücklich zu sein! Du bist ein Wunder, das lebt, das auf dieser Erde wirklich ist. Du bist einmalig, einzigartig, nicht zu verwechseln. Weiß du das? Warum staunst du nicht, bewunderst du nicht, freust du dich nicht über dich selbst und über alle anderen um dich? (...) Warum denn Zeit verlieren mit sinnlosem Jagen nach Geld? Warum sich haufenweise Sorgen machen um Dinge von morgen und übermorgen? (...) Heute leben! Heute lächeln! Heute glücklich sein! Dein Herz mach frei. Deine Lebensfreude und dein Glück brauchen nicht abhängig zu sein von tausendundeiner Nichtigkeit.“

Ich wünsche Ihnen 1000 Gründe zum Glücklichsein und allen eine schöne Ferienzeit. Vergessen Sie die Freude nicht!