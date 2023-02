Die Haßlocher Vereine können für das laufende Jahr mit höheren Energiekostenzuschüssen rechnen. In den Förderrichtlinien für Vereine wird der Zuschuss um zehn Prozent erhöht. Die Regelung ist bis Jahresende befristet.

Die Mehrkosten sollen durch Einsparungen beziehungsweise Umschichtungen bei den freiwilligen Leistungen gedeckt werden. Das hat der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss beschlossen.

Die FWG-Fraktion hatte bereits im September 2022 in einem Dringlichkeitsantrag gefordert, den Zuschuss zu den Energiekosten, der in den Vereinsförderrichtlinien festgelegt ist, zu erhöhen. Diese Förderung ist eine freiwillige Leistung der Gemeinde. Im Gemeinderat wurde der Antrag zunächst vertagt und dann in den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss verwiesen.

Die Verwaltung hatte im Vorfeld der Sitzung die finanziellen Auswirkungen ermittelt. Dabei konnte die Höhe der Energieaufwendungen wegen der nicht prognostizierbaren Preisentwicklungen nur grob geschätzt werden. Die zusätzlichen Kosten liegen aber laut Verwaltung mindestens im unteren fünfstelligen Bereich. Für das Verbrauchsjahr 2023 sei nochmals mit einer erheblichen Erhöhung der Energieaufwendungen gegenüber 2022 zu rechnen. Die Auswirkungen dieser Anpassung würden im Haushalt 2024 wirksam.

Der Entscheidung ging eine kontroverse Diskussion voraus. Die FWG-Fraktion favorisierte die Variante mit der zehnprozentigen Erhöhung, ebenso die CDU-Fraktion. Die Grünen dagegen waren für einen anderen Ansatz: Die Förderrichtlinien sollten nicht geändert werden. Vereine, die in wirtschaftliche Schieflage kämen beziehungsweise von Existenznot bedroht seien, sollten einen Förderantrag stellen können. „Kein Gießkannenprinzip, sondern im Einzelfall prüfen“, forderte Pia Werner (Die Grünen). Auch Energiesparen müsse ein Thema sein. Thomas Stephan (AfD) gab zu bedenken, dass „alle Vereine kämpfen“. Eine Erhöhung von zehn Prozent sei schon wenig, die Härtefallregelung greife zu spät. Der Beschluss wurde mehrheitlich bei sechs Nein-Stimmen und einer Enthaltung gefasst.