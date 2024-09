Seit vielen Jahren engagieren sich Agathe Klug und Marion Kling ehrenamtlich zum Wohl ihrer Mitmenschen. Nun sind die beiden Dürkheimerinnen dafür geehrt worden.

In Neustadt erhielten Agathe Klug und Marion Kling am Mittwoch die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz. Hannes Kopf, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, überreichte Klug und Kling die Medaillen und Urkunden, die die ehemalige Ministerpräsidentin Malu Dreyer ( SPD) verliehen hatte. Dabei würdigte er das Engagement der beiden Frauen.

Agathe Klug setzt sich seit fast 30 Jahren aktiv im Frauenhaus Lila Villa in Bad Dürkheim und die Interessengemeinschaft der St. Michaeliskapelle ein. „Ihr Engagement für die Frauen und Kinder im Frauenhaus Lila Villa ist von Herzblut und großer sozialer Fürsorge geprägt und somit vorbildlich“, sagte Kopf. Viele Jahre war Klug Beisitzerin des Frauenhausvereins, engagierte sich von 2016 bis 2022 als Vorstandssprecherin und war Teil der Vorstandschaft. 2022 legte Klug dieses Amt aus Altersgründen nieder. Nun wieder als Beisitzerin, zeige sie weiterhin leidenschaftlichen und großherzigen Einsatz im Frauenhaus. Die Geschäftsfrau, die bis heute in der Druckerei ihres Sohnes arbeitet, stelle dem Frauenhaus oft kostenfreie fertige Drucksachen zur Verfügung und kümmerte sich um fast alle Angelegenheiten rund um das Haus.

Als Gründungsmitglied der Interessengemeinschaft der St. Michaeliskapelle in Bad Dürkheim ist Klug seit über 35 Jahren aktiv, engagiert sich für Erhalt und Pflege von regionalem Brauchtum sowie Geschichte. Entsprechend lobte der SGD-Präsident Klugs „unermüdlichen und vorbildlichen Einsatz, welcher anerkennenswert ist“, so die SGD.

Mehrere Jahrzehnte im Ehrenamt

Auch Marion Kling kann auf mehrere Jahrzehnte im Ehrenamt zurückblicken. „Sie sind schon seit Ihrer Jugend eine engagierte und aktive Person, die sich mit Herzblut für ihre Mitmenschen und die Gesellschaft einsetzt“, betonte Kopf entsprechend in seiner Laudatio. Kling engagiert sich im Turnverein Dürkheim, bei dem sie seit 2008 Übungsleiterin im Kreistanz ist. Von 2011 bis 2021 kümmerte sie sich im Vorstand um die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins, seit 2021 ist sie Beisitzerin im Turnrat.

Als geschulte Hospizbegleiterin ist Kling seit 2004 ehrenamtlich beim ambulanten Hospizdienst Bad Dürkheim/Grünstadt tätig und arbeitet seit 2019 ehrenamtlich als Hospizbegleiterin im stationären Hospiz Bad Dürkheim der Diakonissen Speyer.

Im kirchlichen Bereich wirkt Kling beispielsweise als Mitglied im Organisationsteam an Projekten des Mehrgenerationenhauses (MGH) der evangelischen Pfarrgemeinde mit. Für das „Herzprojekt“ des MGH unter dem Motto „Geschichten und Fotos, die das Herz bewegen“ half Kling, kurze Filmsequenzen zu erstellen. Rund 15 Jahre wirkte Kling im Vorbereitungsteam des Frauenfrühstücks in Grünstadt mit.

Die Gymnasiallehrerin arbeitet seit Jahren verantwortlich bei der Organisation und Durchführung von Schüleraustauschprogrammen zwischen dem Werner-Heisenberg-Gymnasium und dem Collège Jeanne d'arc in Paray-le-Monial mit und leitete Arbeitsgemeinschaften – manche davon für Mädchen. „Ihr Engagement in unterschiedlichen Bereichen des öffentlichen Lebens ist vorbildlich und anerkennenswert“, so die SGD.