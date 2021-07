Die Verbandsgemeinde will „Fairtrade-Town“ werden. Einem Antrag der Grünen stimmte der Verbandsgemeinderat zu. Das „Fairtrade-Siegel“ bekommen Produkte aus fairem Handel. Das sei keine Konkurrenz zu regionalen, ökologischen Produkten, so Pia Keller (Grüne). Es handle sich überwiegend um Produkte, die in der Region nicht angebaut werden wie Kaffee, Bananen, Zitrusfrüchte oder Tee. Um „Fairtrade-Town“ zu werden, müsse eine Gemeinde Voraussetzungen erfüllen. So müsse eine Steuerungsgruppe gebildet werden; in mindestens vier Geschäften und zwei Gastronomiebetrieben müssten teilweise Produkte mit „Faitrade-Siegel“ angeboten werden; Vereine, Schulen, Kirchen und Bürger sollen sich beteiligen. Laut dem Beigeordneten Herbert Latz-Weber (Grüne) bildet sich derzeit eine Steuerungsgruppe. „Eine tolle Sache, wenn wir das hinbekommen“, so Verbandsbürgermeister Peter Lubenau (CDU). „Fairtrade“ passe gut zu Cittaslow, sagte Manfred Dörr (CDU), Bürgermeister der Cittaslow-Stadt Deidesheim.