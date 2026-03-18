Die Verbandsgemeinde Wachenheim will sich positiv präsentieren. Verbandsbürgermeister Torsten Bechtel (CDU) teilte in einer Sitzung des Verbandsgemeinderats am Dienstag in Wachenheim mit, dass eine Imagebroschüre und ein Imagefilm erstellt worden seien. Die Broschüre werde derzeit gedruckt und in den nächsten Tagen in digitaler Form auf die Homepage der Verbandsgemeinde gestellt. Der Imagefilm, der am Sonntag erstmals beim Frühjahrsempfang der Stadt gezeigt worden war, wurde in der Ratssitzung den Mitgliedern des Verbandsgemeinderats vorgeführt. Der Gönnheimer Bürgermeister Wolfram Meinhardt (FWG) monierte, dass in dem Film nichts von Gönnheim zu sehen sei.