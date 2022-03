Mit einem Konjunktur- und Krisenbewältigungsprogramm fördert der Bund die Installation von Alarmsirenen. Auch die Verbandsgemeinde Freinsheim soll sich um einen Zuschuss daraus bemühen, findet der Haupt- und Finanzausschuss.

In den vergangenen Jahren sind in vielen Orten Alarmsirenen abgebaut oder stillgelegt worden, da diese aufgrund der Digitalisierung als nicht mehr erforderlich galten. Inzwischen gestehen die Verantwortlichen den Geräten jedoch wieder eine wichtige Funktion zu. So hatte der Verbandsgemeinderat im Oktober 2021 entschieden, dass in der Verbandsgemeinde erneut ein Sirenenwarnnetz aufgebaut werden soll. Nun sei die Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses erforderlich, dass ein Zuschuss aus dem Bundesprogramm beantragt wird, erläuterte Bürgermeister Jürgen Oberholz (FWG) in der jüngsten Sitzung.

Joschka Brodbeck (Grüne) regte an, dass die in einigen Orten noch vorhandenen Sirenen in das geplante Warnnetz einbezogen werden. Nach Angaben von Oberholz ist das aber nicht möglich, denn diese Sirenen seien technisch veraltet. So müssten sie beispielsweise mit Knopfdruck per Hand eingeschaltet werden. Es sei geplant, dass bei einer Katastrophe alle Sirenen im Einzugsgebiet der Rettungsleitstelle Ludwigshafen von dort zentral in Gang gesetzt werden können, erklärte er.

In jedem Ort der VG eine Sirene

Oberholz zufolge hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim Ende 2021 ein Konzept für mögliche Sirenenstandorte und eine Kostenberechnung beauftragt. Danach soll in jedem der zur Verbandsgemeinde gehörenden Orte eine Sirene installiert werden. In Freinsheim, Weisenheim am Sand und Weisenheim am Berg sollen diese eine höhere Wattstärke haben als in den anderen Dörfern. Die Kosten von rund 115.000 Euro sollen weitgehend über die Bundesförderung abgedeckt werden. Die Wartungskosten werden auf jährlich 1500 Euro geschätzt.

Einige Ausschussmitglieder äußerten Bedenken zu den vorgeschlagenen Standorten. Nach Angaben von Oberholz können die noch überprüft und gegebenenfalls geändert werden. Eine Detailplanung werde noch erstellt.