In der Verbandsgemeinde Lambrecht wird die zweite Zukunftswerkstatt beim Projekt SDG-Modellregion Pfälzerwald vorbereitet. Dabei werden die Bürger über den aktuellen Stand der Ziel- und Maßnahmeentwürfen informiert.

Bei dem Projekt geht es um große Ziele, um die Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsagenda der Vereinten Nationen. Was kann der Einzelne vor Ort dafür tun? Dazu werden Ideen gesammelt und Konzepte entwickelt. Lambrecht ist eine von acht Modellkommunen in Rheinland-Pfalz, die an einem bis Ende 2021 befristeten Projekt des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen teilnehmen. Die Verbandsgemeinde muss bis Jahresende festlegen, welche Ziele sie erreichen will.

Bei der Bürgerbeteiligung, die ein wichtiger Bestandteil des im Juli 2019 gestarteten Projekts ist, ist die Verbandsgemeinde jedoch, wie alle beteiligten Kommunen, durch die Pandemie ausgebremst worden. Zuerst musste eine für März vergangenen Jahres geplante Informationsveranstaltung mit den Gemeinden abgesagt werden, dann eine für 26. Oktober geplante „Zukunftswerkstatt“. Stattdessen wurde über die Homepage der Gemeinde und die Medien dazu aufgerufen, Vorschläge vorzulegen. Die Eingaben der Bürger und der örtlichen Gremien sind inzwischen ausgewertet worden, und das Kernteam hat eine Liste mit Handlungsfeldern erarbeitet. Diese sollen bei einer Zukunftswerkstatt am 9. Juni, 18 Uhr, diskutiert werden.

Veranstaltung als Videokonferenz

„Wir haben uns schweren Herzens entschieden, die Veranstaltung als Videokonferenz zu organisieren“, sagte Büroleiter Jürgen Keller. Eigentlich sehe das Projekt den direkten Austausch und die Diskussion vor. Doch nach derzeitigem Stand der Dinge dürfe die Verwaltung noch keine Präsenz-Veranstaltung anbieten. Ob es gegebenenfalls noch möglich ist, das zu ändern, falls die Corona-Verordnung es kurzfristig doch hergibt? Keller ist skeptisch: „Wir brauchen mindestens eine Woche Vorlauf, denn wir müssen die Bürger ja rechtzeitig informieren.“

Die Handlungsfelder umfassen folgende Themen: nachhaltige Mobilität, lebenswerte Gemeinde, nachhaltige Wirtschaft und Tourismus, Natur und Umwelt, Klimaschutz sowie globale Verantwortung und nachhaltiger Konsum. Trotz der Corona-Einschränkungen ist Keller zuversichtlich, dass in der Verbandsgemeinde ein gutes Ergebnis erzielt werden kann.

Info

Weitere Infos zu den Handlungsfeldern unter www.vg-lambrecht.de - aktuelles – SDG-Modellregion. Um an der Zukunftswerkstatt teilzunehmen, sind ein Internetanschluss sowie ein Computer/Tablet mit Mikrofon, Lautsprecher und Kamera notwendig. Wer darüber nicht verfügt, kann auf einen PC-Arbeitsplatz der Verwaltung zurückgreifen, ein Mitarbeiter bietet Anleitung an. Die Verwaltung bittet um Anmeldung per E-Mail an info@vg-lambrecht.de oder telefonisch unter 06325/181-111. Wenn möglich, sollen ein bis zwei bevorzugte Handlungsfelder angegeben werden. Anmeldeschluss ist Dienstag, 1. Juni. Die angemeldeten Bürger erhalten ein bis zwei Tage vor der Veranstaltung per Mail den Einladungslink für die Veranstaltung.