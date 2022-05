Die Veranstaltung mit den „Wonderfrolleins“, die die Landfrauen für 25. Mai im Saal Löwer organisieren, ist ausverkauft. Auch an der Abendkasse gibt es keine Karten mehr. Das teilen die Veranstalter mit. Alle, die eine Eintrittskarte erstanden haben, können sich auf eine musikalische Reise in die Zeit von Connie und Catharina, von Caprifischern & Caprihosen und natürlich von Heimatfilmen & Halbstarken freuen. Passend zum musikalischen Thema ist an diesem Abend auch die Puschkin-Bar geöffnet.