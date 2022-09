Der neue Dirmsteiner VdK-Vorsitzende Wolfram Bartz erzählt, was er nun vorhat und wieso er sich engagiert.

Herr Bartz, Sie wurden im Juni in den Vorstand des VdK Ortsverbands gewählt. Welche Schwerpunkte möchten Sie in Zukunft in der Vereinsarbeit setzen?

Die Zukunft des Verbands müssen wir als neuer Vorstand gestalten. Wir versuchen natürlich, weiter neue Mitglieder zu werben und öffentliche Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, seien es Halbtagsausflüge oder auch unsere Weihnachtsfeier in der Festhalle am Kellergarten, die wir in diesem Jahr Mitte Dezember planen. Zuvor haben wir alle Veranstaltungen allein gestemmt, heute sind viele Mitglieder schon älter, weshalb wir uns vorstellen können, Kooperationen mit anderen Vereinen aufleben zu lassen. Zu den Vereinsaktivitäten gehört auch, Mitglieder an Geburtstagen oder in Krankheitsfällen zu besuchen. Unsere rund 270 Mitglieder kommen nicht nur aus Dirmstein, sondern auch aus den umliegenden Gemeinden wie Laumersheim, Großkarlbach und Obersülzen. Wir sind bei Problemen Ansprechpartner und vermitteln bei Beratungsbedarf an VdK-Fachpersonal in Neustadt.

Im Angesicht der Energiekrise fürchten immer mehr Menschen, sich im Winter das Heizen nicht mehr leisten zu können. Glauben Sie, dass dann auch der Beratungsbedarf steigen wird?

Mit Sicherheit. Wir bekommen schon jetzt zahlreiche Anfragen von Menschen, die Unterstützung brauchen. Zwar geht es dabei jetzt noch hauptsächlich um körperliche Themen wie Krankheiten, Pflegestufe oder Schwerbehindertenausweis, aber ich rechne damit, dass hohe Rechnungen für die Energieversorgung zeitversetzt auch bei uns vermehrt Thema werden und wir dadurch einen Mitgliederzuwachs erleben werden.

Warum ist es Ihnen persönlich wichtig, sich im VdK zu engagieren?

Für die Bürger vor Ort da zu sein, das finde ich einfach gut. Mir geht es nicht nur darum, den Verein am Leben zu halten, sondern auch darum, den Menschen zu zeigen, dass sie nicht allein sind. Ohne Unterstützung ist man heute verloren. Wenn der Antrag auf Hilfen wieder abgelehnt wurde, verzweifeln die Leute, sie resignieren, weil sie sich allein nicht wehren können. Was das bedeutet, habe ich am eigenen Leib erlebt, weil meine Frau selbst auf Unterstützung angewiesen ist. Der VdK Ortsverband will helfen, sodass Menschen an die Hilfen kommen, die ihnen zustehen.

Zur Person

Wolfram Bartz ist Vorsitzender des VdK Ortsverbands Dirmstein und wohnt auch dort. Der 52-Jährige ist Projektleiter bei der KSB in Frankenthal und seit 36 Jahren ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert.

Der Vorstand

Vorsitzender: Wolfram Bartz, Stellvertreter: Michael Lautermann, Beisitzer: Paul Kusytsch, Beatrix Kusytsch und Christian Arenth, Kassenprüfer: Andreas Ziehner und Brigitta Enderling, Kassenverwalterin: Jennifer Jöhnk, Schriftführerin: Rita Rudolph, Mitgliederbetreuung: Detlef Probeck

Noch Fragen?

Für Rückfragen steht Michael Lautermann unter Telefon 06238 926939 zu Verfügung.