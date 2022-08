Unbekannte haben eine Weinbergshütte in der Verlängerung des Dackenheimer Wegs mit Farbe besprüht. Wie die Polizei mitteilt, ist das zwischen dem 1. und dem 15. August passiert. Der Schaden wird mit etwa 500 Euro angegeben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 063229630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.