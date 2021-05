Mit den Arbeiten zur Errichtung einer Sandsteinmauer für Urnenschilder auf einer der Terrassen der Ruhewiese auf dem Neidenfelser Friedhof ist am Mittwoch begonnen worden.

Über das Fehlen der Mauer, auf der Urnenschilder mit Namen sowie Geburts- und Sterbedaten der Bestatteten angebracht werden können, klagte zuletzt eine Frau, deren Vater bereits im September 2019 auf der zweiten Terrasse der Ruhewiese bestattet worden ist. Im Januar 2020 erhielt die Frau die Rechnung für das Metallschild mit den Daten ihres Vaters und bezahlte die geforderte Summe. Nachdem im Mai noch immer nichts von Mauer und Schild zu sehen war, meldete sich die Frau mehrfach bei der Verwaltung. Woran hakte es?

Die Gemeinde Neidenfels hatte im April 2018 im Bauausschuss beschlossen, dass eine weitere Wiesenterrasse für Urnenbestattungen genutzt und Angebote für die Errichtung einer Sandsteinmauer eingeholt werden sollen. Das Gelände wurde hergerichtet und ab Frühjahr 2019 wurden dort Urnen bestattet. Die Arbeiten zur Errichtung der Mauer wurden jedoch nicht ausgeschrieben. Der Grund: Der dafür nötige Ratsbeschluss lag nicht vor. Und während die Verwaltung auf diesen wartete, ging die Ortsgemeinde davon aus, dass die Arbeiten längst in Angriff genommen worden seien. Das Missverständnis kam jedoch erst durch die Anfragen der betroffenen Frau ans Licht.

Engpässe bei Lieferung von Sandsteinquadern

Nach Angaben der Verwaltung wurden die Arbeiten dann im August an die Elmsteiner Natursteinfirma Schaaf vergeben. Die Firma habe erst jetzt beginnen können, weil es Engpässe bei der Lieferung von Sandsteinquadern gebe. Im Anschluss an die Errichtung der Mauer werde die ebenfalls in Elmstein ansässige Haag Metallbau GmbH das an der Terrasse vorhandene Geländer an die Mauer anpassen.