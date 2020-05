Wenn man im Moment nicht in den Urlaub fahren kann, dafür aber wenigstens Arbeit im Home-Office zu erledigen hat, gibt es genügend andere Möglichkeiten, Sonne zu tanken. Wohl dem, der Balkon, Terrasse oder Garten hat. Ansonsten darf man ja wie immer regelkonform in die Natur.

Dieses entspannte Aufkleber-Männchen an einer Tür in Haßloch lässt jedenfalls erahnen, dass überzeugte Sonnenanbeter auch in Home-Office-Zeiten keineswegs auf den Platz an der Sonne verzichten müssen. Aber ob eine einfache Glasscheibe als Schutz vor Sonnenbrand und UV-Strahlung ausreicht? Wenn man nur mal an Schaufensterscheiben denkt, verblassen farbenfrohe Gegenstände unter intensiver Sonneneinstrahlung doch ziemlich bald. Bei der menschlichen Haut sieht es dafür schnell knallrot aus, wenn man die Sonnenmilch vergisst. Nicht, dass auch noch einer auf die Idee kommt, das Gewächshaus im Garten für die Heimarbeit am PC zu benutzen.

Doch besser mit Sonnencreme

Und auch in den wegen Corona zurückkehrenden Autokinos, die wie in Haßloch sogar dank LED-Technik schon am Tag funktionieren, haut die Kombination Filmgucken und Bräunen dank moderner Frontscheiben nicht hin. Zum Glück. Dann vielleicht doch am besten mit Klappstuhl und Sonnencreme daheim in den Hof.

Und was sagt man in der Videokonferenz dazu, dass man mit Strohhut, Klapprechner und Hawaiihemd dasitzt? Vitamin D ist nun mal so wichtig für die gute Laune und das Wohlbefinden.