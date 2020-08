Als erste von drei Pfälzer Modellregionen hat die Urlaubsregion Freinsheim ihre neue Internetseite freigeschaltet. Neben der Südpfalz- und Donnersberg-Touristik hat sich die Urlaubsregion Freinsheim dazu entschieden, ihre Angebote und Informationen auf der vom Dachverband Pfalz-Touristik genutzten Internetplattform zu präsentieren.

Die neue Seite „urlaubsregion-freinsheim.de“ kann wie gewohnt auch über die Adresse „freinsheim.de“ aufgerufen werden. Wie Jörg Dörr, der Leiter der Urlaubsregion mitteilte, können durch die Zusammenarbeit mit der Pfalz-Touristik nun gemeinsame Datenbanken benutzt werden. „Die zeitaufwendige Pflege verschiedener Datenquellen entfällt“, so Dörr, der dies als einen ersten Schritt hin zu einheitlichen Bewerbung der bekannten Dachmarke „Pfalz“ ansieht. Denn die „Kirchturmvermarktung“ von touristischen Kleinstregionen sei im überregionalen Wettbewerb schon lange nicht mehr effektiv, betont der Tourismusexperte.

Die neuen Seiten bieten dem interessierten Weinstraßengast wesentlich mehr Informationen als bislang, da an den Grenzen der Urlaubsregion nicht Halt gemacht wird. „Die Erfahrung zeigt, dass sich Übernachtungsgäste in der Urlaubsregion Freinsheim während eines Aufenthalts bis zu 80 Kilometer im Umkreis bewegen. Dem wird auch inhaltlich Rechnung getragen“, hebt Dörr hervor.

Keine Werbephrasen

Bei der Erstellung des neuen Internetauftritts habe man Wert darauf gelegt, den Seitenbesucher direkt anzusprechen und die Texte nicht mit den üblichen, austauschbaren Werbephrasen zu versehen. Man habe die Urlaubsregion Freinsheim als eine authentisch pfälzische Region zeigen wollen, die selbstbewusst ihre Vorzüge präsentiere und die dabei als eine geschlossene Einheit aus Gastronomen, Vermietern, Winzern und den vielen anderen am Tourismus Beteiligten auftrete, erläuterte er.

Die Unterteilung der Informationen orientiert sich an den Seiten des Pfalz-Touristik e.V. und ist entsprechend in die Rubriken „Entdecken, Genießen, Erleben und Buchen“ gegliedert. Navigiert wird über eine Menüleiste oder rein intuitiv über Themenkacheln. Immer wieder wird aber darauf aufmerksam gemacht, wo Infos zu finden sind, oder dass die i-Punkte in Freinsheim und Kallstadt jederzeit Hilfestellung leisten.

Noch gibt es „Kinderkrankheiten“

Abgeschlossen ist das Projekt noch nicht. Neben der kontinuierlichen Seitenpflege gelte es, so Dörr, nun die „Kinderkrankheiten“ zu beseitigen. So würden sich in den vielen Texten sicher noch Fehler verbergen. Außerdem funktioniere die Verortung der Sehenswürdigkeiten und der touristischen Leistungsträger auf Google Maps noch nicht richtig. Eine allgemeine Suchfunktion muss ebenfalls noch eingerichtet werden.

Die neue Internetpräsentation sei eines von drei wichtigen Projekten in diesem Jahr. In den nächsten Wochen wird die Urlaubsregion eine aktualisierte und für die Gäste kostenfreie Wander- und Radkarte herausbringen sowie Audioführungen per App veröffentlichen, kündigte Dörr an. Sowohl auf einem Stadtrundgang durch Freinsheim als auch auf dem Premiumwanderweg „Ganerbenweg“ und auf einem Rundweg durch die Weinberge zwischen Kallstadt und Herxheim werden die Gäste per App unterstützt und bekommen kostenfrei Informationen in Wort und Bild.