Wie schön es ist, dass wir hier in der Pfalz zum Ausgleich ausgefallener Reisen Urlaub vor der Haustür machen können, haben wir ja an dieser Stelle schon festgestellt. Und auch, dass viele den Wald gerade wieder entdecken.

In dieser Woche ist allerdings aufgefallen, dass die Sehnsucht nach Urlaubsgefühl zuweilen auch verbotene Blüten treibt. Der Forst klagt: Es gibt immer mehr Waldbesucher, die offenbar der Meinung sind, dass im Wald alles erlaubt ist. Feuerchen machen, campen, mit dem Auto über Waldwege fahren, im Naturschutzgebiet querfeldein trampeln oder mountainbiken. Oder die Nacht im Wohnmobil auf einem Parkplatz mitten im Wald verbringen.

Nachfrage auch eine Herausforderung

Geht alles natürlich nicht. Der Wald muss geschützt werden. Doch auf die zunehmende Nutzung ganz unterschiedlicher Art nur mit Verboten zu reagieren, wäre zu wenig. Hier sind auch Kommunen und Touristiker gefragt. Zwar hat sich schon einiges getan. So gibt es mittlerweile beispielsweise 15 „Trekking camps“ im Pfälzerwald, auf denen Übernachten ganz offiziell erlaubt ist. Es werden auch immer mehr spannende Wanderwege ausgewiesen – wie beispielsweise der Trifterlebnispfad, der diese Woche eröffnet wurde. Luft nach oben ist dennoch, unter anderem beim Thema Mountainbiken. So gibt es beispielsweise am Haardtrand noch immer keinen ausgewiesenen MTB-Rundweg.

Doch zurück zum Thema Urlaubsfeeling. Im Angebot hätten wir also wandern auf ausgewiesenen Wegen und eine Nacht ganz allein mit Fuchs und Reh im Wald (legal und mit Anmeldung). Keine Alternative zum Mittelmeerstrand?

Dann bleibt uns an dieser Stelle nur der Hinweis auf Eis in der Waffel. Oder sagen wir: un gelato nel cono. Ein ganz probates Mittel, um Urlaubsgefühl zu erzeugen ...