Der Ökumenische Förderverein für die Sozialstation, bis 2021 Träger der Station, hat die Tafel in Haßloch mit haltbaren Lebensmitteln im Wert von mehr als 2400 Euro unterstützt.

Satzungsgemäß kann der Förderverein im Sozialraum Haßloch-Mittelhaardt Projekte gemeinnütziger Organisationen fördern. Wie bundesweit und auch vor Ort bekannt ist, fehlen den Tafeln die Lebensmittelspenden aus dem Handel. Nachdem der Förderverein in diesem Jahr der Tafel schon mit einer Geldspende in Höhe von 2000 Euro geholfen hatte, kam der Ausschuss auf die Idee, über einen Discounter vor Ort in größerem Stil Lebensmittel für die Tafel zu besorgen. So wurden Anfang der Woche kartonweise haltbare Lebensmittel in größeren Mengen und jetzt zur Weihnachtszeit auch Süßigkeiten an die Filiale in Haßloch geliefert. Diese Ware wird von der Tafel abgeholt und in den nächsten Wochen an die Kunden verteilt.

Bis Ende 2020 war der Förderverein Träger der Sozialstation Haßloch- Mittelhaardt, danach hat die CDM, Caritas Dienste Mobil die Station übernommen. Die Sozialstation betreut immer noch die fast 400 Patienten in ihrem Einzugsbereich, nur eben nicht mehr als ökumenische Einrichtung. Der Vorstand des Fördervereins ist offen für Vorschläge, wie weitere gemeinnützige Projekte in der Region unterstützt und gefördert werden können.