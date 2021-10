In Ruppertsberg ist ein großes Insektenhotel gebaut worden. Am Bau haben sich zwei Familien und Ortsbürgermeister Heiner Weisbrodt beteiligt.

„Wenn die Kinder an dem Insektenhotel nahe der Gaisböhl-Brücke vorbeigehen, werden sie sagen können: Das habe ich gebaut“, sagt Heiner Weisbrodt. Das Grundgerüst bestehe aus mehreren Euro-Paletten.

Beim Bau habe man dann gemerkt, dass das Insektenhotel größer werden würde als gedacht. „Deshalb mussten wir noch einmal losziehen und Reisig und Bretter sammeln.“ Außer den Euro-Paletten seien auch Steine mit verschieden großen Löchern verwendet worden. „Die werden in der Sonne schön warm“, sagt Weisbrodt. Als Stopfmaterial dienten Zweige, und sogar der Kerwebaum sei dafür klein geschnitten worden. Die hölzernen Dachschindeln habe Familie Lisson gespendet. „Wir haben kein Material gekauft“, erklärt der Bürgermeister.

Kinder haben großen Spaß

Den Grundriss hat Weisbrodt, der Architekt ist, selbst gezeichnet. So konnten die zwölf Teilnehmer das Insektenhotel an einem Tag fertigstellen. Die Kinder im Alter zwischen vier und zwölf Jahren hatten beim Bau großen Spaß. Sie durften auch mal den Hebel der Bohrmaschine bedienen und beim Aufbau dann mit dem Gabelstapler mitfahren.

„Es gibt immer weniger Insekten“, sagt Weisbrodt. Auch wenn in Ruppertsberg viele Flächen renaturiert worden seien, sei der Weinbau immer noch eine Monokultur. Deswegen habe er die Idee gehabt, den Insekten mit dem Bau des Hotels einen Unterschlupf zu bieten.

Das Insektenhotel ist nicht das einzige Projekt zum Erhalt der Artenvielfalt in Ruppertsberg . Vor etwa einem Jahr sind am Schleitgraben Gabionen errichtet worden, große Blöcke aus Gittern, in die große Steine gefüllt wurden. Diese bieten dem Steinschmätzer, einer vom Aussterben bedrohten Vogelart, Nistplätze und Verstecke vor Raubvögeln.