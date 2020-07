Ihre herzförmigen Blätter machen die Linde zu einem lebendigen Symbol. Sie gilt als Sinnbild der Liebe, Gemeinschaft und Geborgenheit, sie steht und wächst für Frieden und Herzlichkeit. In diesen Tagen hängen ihre Zweige voll mit kleinen Samen. Es sind kugelige Nussfrüchte, die Flügel-Blättchen tragen. So kann der Wind sie ein Stück mit sich fortnehmen. Die rotierenden Flügel tragen sie dahin und sorgen für ihre Ausbreitung.

Wie nah sich Symbolkraft und das wirkliche Leben kommen können, das zeigt sich in manchen Augenblicken besonders eindrücklich. Etwa im Garten des Bürgerspitals von Wachenheim: Im wohltuenden Schatten einer Linde nahe des Zauns stehen Bänke, auf denen sich alte Menschen niederlassen. Die meisten sitzen still da, andere wechseln einige Worte.

Aber es gibt vielfältige Gesichter des Alters. Im Garten weinte dieser Tage ein Bewohner laut und verzweifelt. Was in diesem Mann vorging, konnte keiner recht wissen. Langsam arbeitete er sich in seinem Rollstuhl auf dem Weg entlang, weinte immer noch.

Schließlich kam eine Alltagsbegleiterin der Einrichtung zu ihm. Sie trug wie alle betreuenden Kräfte eine Mund-Nasen-Bedeckung. Was sie unter der Maske zu dem Weinenden sagte, war wohl weniger wichtig als die liebevolle Zuwendung, die der alte Mann erfuhr. Er hörte ihr zu, die tröstenden Worte beruhigten ihn.

Durch die Lindenkrone mit den Herzblättern geht auch an drückend heißen Tagen ein leichter Sommerwind. Ihre Samenbildung fällt in diesem Jahr besonders üppig aus. Die kleinen Nussfrüchte reifen heran und warten auf ihren Abflug. Sie sind filzig, unscheinbar und allemal unzählbar.

Auch sie haben etwas von sinnbildlicher Stärke. Menschliche Herzlichkeit, im Alltag oft nicht wahrgenommen, trägt ungeahnte Früchte. Auch und besonders in diesen Zeiten.