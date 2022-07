Die Untere Hauptstraße Esthal wird bereits seit einiger Zeit saniert. Am kommenden Montag beginnt der dritte Bauabschnitt mit einigen Einschränkungen für Anwohner und Lieferverkehr.

Die Straßendecke wird im dritten Bauabschnitt – Anfang Einmündung in die Steinstraße bis zum Ortsanfang inklusive Einmündung Michelsbergstraße – abgefräst und neu asphaltiert. Die Arbeiten sind für den Zeitraum vom 25. bis 30. Juli vorgesehen. Sie sind nur unter einer Vollsperrung möglich, teilt die Baufirma mit. Eine Umleitung des Verkehrs erfolgt über die Harzofenstraße in Elmstein-Appenthal mit einer Ampelregelung. Der Schwerlastverkehr kann diesen Weg in dieser Zeit nicht benutzen. Versorgungslieferungen (Brenn- und Baustoffe) sind nur in Ausnahmefällen und nach vorheriger Rücksprache mit der Verwaltung möglich.

Die Müllentsorgung wird durch die Vollsperrung nicht beeinträchtigt. Die Anwohner der Michelsbergstraße, des Hohlweges und der Hauptstraße innerhalb des Sperrbereiches werden gebeten, ihre Mülleimer mit Straße und Hausnummer zu kennzeichnen und am Vortag der Müllabholung bis 15 Uhr an die Bushaltestelle in der unteren Hauptstraße zu bringen. Wer Probleme hat, die Müllbehälter dorthin zu transportieren, soll sich rechtzeitig bei der Baufirma oder der Gemeinde melden. Er wird dann unterstützt.

Rettungswege sind frei

Die Rettungskräfte sind informiert. Die Anwesen im Baugebiet sind laut Gemeinde für Rettungskräfte weiterhin zu jeder Zeit erreichbar. Die Ortsgemeinde weist darauf hin, keine Fahrzeuge in dem Bauabschnitt (Michelsbergstraße, Hohlweg, Untere Hauptstraße im Sperrbereich) abzustellen. Betroffene Anwohner können an der alten Sparkasse parken. Alternative Parkmöglichkeiten sind der Friedhofsparkplatz und der Schulhof.

Der Dorfplatz sollte nicht als Parkplatz genutzt werden, da der Bürgerbus als Ersatz für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Einsatz ist. Aufgrund der Vollsperrung kann der ÖPNV Esthal in diesem Zeitraum nicht anfahren. Der Bürgerbus der Verbandsgemeinde Lambrecht (Pfalz) steht dafür von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr zur Verfügung. Der Bürgerbus ist lediglich als Notlösung gedacht. Es gelten in dieser Zeit Einschränkungen, Auskunft gibt es beim Hilfetelefon „Du bis Esthal“, 06325 184995, oder über das Bürgerbustelefon, 06325 181149.

Am Samstag, 30. Juli, ist kein Bürgerbus im Einsatz, am Sonntag, 31. Juli, ist der ÖPNV wieder unterwegs.