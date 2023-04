Eine Frau aus Haßloch ist am Montagabend gegen 17.30 Uhr in Haßloch von der Straße abgekommen und mit ihrem Auto im Graben gelandet. Laut Polizei war die 42-Jährige in ihrem Pkw in der Straße An der Fohlweide unterwegs, als sie in den 1,5 Meter tiefen Graben geriet. Die Frau blieb dabei unverletzt, an ihrem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Bei der Unfallaufnahme kam der Verdacht auf, die Frau könnte unter Drogen stehen. Ihr wurde zur weiteren Abklärung eine Blutprobe entnommen.