So ausgelassen wie an diesem Kerwe-Wochenende feierten die Ungsteiner schon lange nicht mehr. Höhepunkt des fünftägigen Weinfests war die gut besuchte Kerwemusik. Bis zu 500 Menschen feierten zu Liedern der Band Music-Mix am Samstagabend.

„Es ist die beste Kerwe seit Jahren in jeglicher Hinsicht“, berichtet die stellvertretende Ortsvorsteherin Anette Theis. Den einen oder anderen habe das Kerwe-Comeback sogar zu Tränen gerührt. „Die Leute haben so viel getanzt. Man merkt richtig, wie sie ihre Freiheit wieder genießen.“ Für genügend Erfrischungen zwischen den Tänzen sorgten der Ausschank der Trachtengruppe, Familie Krapp sowie die Sommernachtsbar, die neben Wein auch einige Cocktails anbot. Gut besucht wurde auch der Hofflohmarkt am Sonntag, bei dem zum ersten Mal mehr als 20 Höfe ihre Türen öffneten. Am Montag gegen 19 Uhr steht noch die Kerweredd an. Am Dienstag gibt’s zum Abschluss eine Verlosung bevor die Kerwe gegen 21 Uhr beerdigt wird.